Євро-2024: розклад матчів і трансляцій плей-офф кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Навесні 2024 року визначаються три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліг націй. Плей-офф проводиться у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.

У півфіналі Україна зіграє на виїзді, а в разі перемоги зустрінеться з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Перші стикові матчі пройдуть 21 березня 2024 року, фінали - 26 березня.

Євро-2024

Плей-офф кваліфікації

21 березня

Шлях А

21:45 Польща - Естонія

21:45 Уельс - Фінляндія

Шлях B

21:45 Боснія і Герцеговина - Україна

21:45 Ізраїль - Ісландія

Шлях С

19:00 Грузія - Люксембург

21:45 Греція - Казахстан

*Трансляції - Megogo

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.