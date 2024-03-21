Євро-2024: розклад матчів і трансляцій плей-офф кваліфікації
У четвер, 21 березня, будуть зіграні перші матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Навесні 2024 року визначаються три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліг націй. Плей-офф проводиться у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.
У півфіналі Україна зіграє на виїзді, а в разі перемоги зустрінеться з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Перші стикові матчі пройдуть 21 березня 2024 року, фінали - 26 березня.
Євро-2024
Плей-офф кваліфікації
21 березня
Шлях А
21:45 Польща - Естонія
21:45 Уельс - Фінляндія
Шлях B
21:45 Боснія і Герцеговина - Україна
21:45 Ізраїль - Ісландія
Шлях С
19:00 Грузія - Люксембург
21:45 Греція - Казахстан
*Трансляції - Megogo
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.
На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.
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