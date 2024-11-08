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Головна Футбол Ребров знайшов заміну Циганкову перед надважливими матчами збірної України

Ребров знайшов заміну Циганкову перед надважливими матчами збірної України

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
17:35
Футбол Віталій Буяльський, збірна України, Ліга націй

У збірну України з футболу довикликали півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Тренерський штаб збірної України викликав Віталія Буяльського замість Віктора Циганкова. Вінгер іспанської "Жирони" не встиг відновитись від травми, хоч раніше й очікувалось, що він зможе зіграти у листопадових матчах Ліги націй.

На початку жовтня 26-річний українець отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги, у результаті він пропустив матчі збірної України в Лізі націй. 

У поточному сезоні на рахунку Віктора Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах. Віталій Буяльський зіграв 17 матчів і забив 3 голи.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (усі — "Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Владислав Кабаєв ("Динамо").

Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Артем Довбик, збірна України

Георгій Судаков (ліворуч), Михайло Мудрик (у центрі), Артем Довбик (праворуч), Фото: Getty Images

 

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Збірна України
Ліга націй
Сергій Ребров
Віктор Циганков
Жирона
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