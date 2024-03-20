"Він хороша людина": Ребров запевнив, що не чув проросійських заяв тренера Боснії і Герцеговини, з яким грав у РФ

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Реброва, він знайомий із Мілошевичем з часів виступів за російський "Рубін" з Казані у 2008 році.

"Я добре знаю Саво з часів, коли з ним грав. Я думаю, він хороша людина. Але я не знаю, який він тренер. Він провів лише декілька матчів на чолі національної збірної, змінив чимало гравців, часом і структуру гри. Я поважаю Саво, але ми приїхали сюди не як друзі. До гри й після я, звичайно, бажаю йому всього найкращого, але в нас наразі різні завдання", - сказав Ребров.

Читайте також: Провокації від Боснії і Герцеговини перед битвою за Євро-2024 та тріумф України на Дефлімпіаді: головні новини українського спорту за тиждень

Головний тренер збірної України запевнив, що не знає про заклики Мілошевича про необхідність повернути російських футболістів на міжнародну арену.

"Я не бачив цього інтерв'ю від Саво. Якщо він казав це, то так, я нагадаю йому про те, що у нас триває війна, ситуація така. Я цього не чув. Але якщо я побачу – я скажу, так. Але я вважаю, що для нас більш важливо підготуватись до цієї гри, ніж розмовляти про це", – зазначив Ребров.

Окрім заяви на підтримку російських футболістів, Мілошевич провокативно висловився напередодні матчу проти команди Реброва та дав зрозуміти, що його не хвилюють проблеми українців через війну з РФ.

"Зараз ситуація в Україні така, яка є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитися тільки на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація і проблеми в Україні - це їхні проблеми", - сказав Мілошевич.

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня зустрінеться у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.