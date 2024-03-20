Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Він хороша людина": Ребров запевнив, що не чув проросійських заяв тренера Боснії і Герцеговини, з яким грав у РФ

"Він хороша людина": Ребров запевнив, що не чув проросійських заяв тренера Боснії і Герцеговини, з яким грав у РФ

20 березня, 2024 середа
23:39
Футбол Сергій Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що не чув проросійських висловлювань Саво Мілошевича, який очолює команду Боснії і Герцеговини

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.  

За словами Реброва, він знайомий із Мілошевичем з часів виступів за російський "Рубін" з Казані у 2008 році. 

"Я добре знаю Саво з часів, коли з ним грав. Я думаю, він хороша людина. Але я не знаю, який він тренер. Він провів лише декілька матчів на чолі національної збірної, змінив чимало гравців, часом  і структуру гри. Я поважаю Саво, але ми приїхали сюди не як друзі. До гри й після я, звичайно, бажаю йому всього найкращого, але в нас наразі різні завдання", - сказав Ребров. 

Читайте також: Провокації від Боснії і Герцеговини перед битвою за Євро-2024 та тріумф України на Дефлімпіаді: головні новини українського спорту за тиждень

Головний тренер збірної України запевнив, що не знає про заклики Мілошевича про необхідність повернути російських футболістів на міжнародну арену. 

"Я не бачив цього інтерв'ю від Саво. Якщо він казав це, то так, я нагадаю йому про те, що у нас триває війна, ситуація така. Я цього не чув. Але якщо я побачу – я скажу, так. Але я вважаю, що для нас більш важливо підготуватись до цієї гри, ніж розмовляти про це", – зазначив Ребров.

Окрім заяви на підтримку російських футболістів, Мілошевич провокативно висловився напередодні матчу проти команди Реброва та дав зрозуміти, що його не хвилюють проблеми українців через війну з РФ.

"Зараз ситуація в Україні така, яка є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитися тільки на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація і проблеми в Україні - це їхні проблеми", - сказав Мілошевич. 

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня зустрінеться у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Війна з Росією
Сергій Ребров
Євро-2024
Читайте також:
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
19 березня, 2024 вiвторок
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
Придністров'я
18 березня, 2024 понедiлок
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
23:41
Сергій Ковалець
Головний клуб з невизнаного Придністров'я "полює" на українських тренерів, - ЗМІ
23:23
Оновлено
Джейк Салліван
"Я тут, аби сказати, що ми віримо в перемогу України": радник президента США Салліван прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
23:16
Оновлено
Боєприпаси для F-16 та дрони: міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен у Києві оголосила про новий пакет допомоги
23:02
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Оцінка показала, що такі масштаби не потрібні": Шмигаль про мобілізацію 500 тис. українців
22:31
Ексклюзив
На фото: Зеленський поспілкувався з Мстиславом Черновим
Комунікація влади зі суспільством є, але часто слова не відповідають діям, - політолог Саакян
22:30
путін та шойгу
"У Києві ТЦК сформував загін колекторів": російські фейки та маніпуляції за 20 березня
22:30
Оновлено
РФ атакувала Харків, 20.03.24
Росія атакувала Харків: 5 людей загинуло, 9 постраждали, є зниклі безвісти
21:43
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Збірна України з футболу зіграє з Аргентиною на Олімпіаді-2024. Результати жеребкування
21:41
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
План Макрона про контингент в Україні вже розробляється французькими військовими, - нардеп Гончаренко
21:22
Пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, загинула 1 людина
20:56
на фото: Майк Джонсон
Джонсон підтвердив, що в палаті представників обговорюють надання допомоги Україні у вигляді позики
20:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміна підходів до мобілізації в Україні - армія має бути добровольчою. Колонка Сергія Згурця
20:23
OPINION
Віталій Портников
Якої політичної допомоги очікує Україна від Китаю? Колонка Віталія Портникова
20:20
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні вимагає відшкодування збитків у €100 тис. через фейкові порновідео з її обличчям
20:05
OPINION
Ігор Бондар-Терещенко
Французи в Україні. Дубль перший
19:58
Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія
Євро-2024: Ребров розсекретив стан Циганкова за день до матчу проти Боснії і Герцеговини
19:43
книжка вогонь знищення
Вилучають українські книжки та шукають тих, хто співпрацює із Силами оборони: окупанти проводять обшуки в Мелітополі
19:39
Ексклюзив
Олаф Шольц та Володимир Зеленський
У Defence Express розповіли, чи зможе Німеччина передати Україні ракети JASSM-ER
19:30
Збірна України, відбір Євро-2024
Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали обнадійливий прогноз на плей-офф Євро-2024
19:21
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 52 рази намагався атакувати позиції Сил оборони на шести напрямках. Найбільше - на Новопавлівському
19:16
Google
Google запускає безоплатні навчальні онлайн-програми для підприємців: деталі
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 756 дня війни: ГУР атакувало російську авіабазу в Енгельсі, а на лівобережжі Дніпра ЗСУ успішно ліквідовують ворога
18:59
Красноярськ
"Атеш" проник у військкомат Красноярська та анонсував покарання для злочинців та корупціонерів
18:52
вбивство в Гоккенхаймі
Вбивство українки в Німеччині: водолази знайшли тіло Марини Стеценко - матері загиблої
18:38
Артем Довбик
Довбик зацікавив німецький топ-клуб, - ЗМІ
18:13
на фото Павлоград
Комітет ВР підтримав перейменування Павлограда, Броварів і ще низки населених пунктів
18:10
Андрій Гонковський і Тана Пренткович
"Хочуть нас убити": блогери Пренткович та Гонковський відмовилися відповідати, чи перебувають зараз за кордоном
18:06
OPINION
Оксана Забужко
Пам'яті Нострадамуса
17:59
Володимир Путін
Путін неспроможний повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями РФ, - ЦПД
17:58
блокада кордону з Польщею
Загальний страйк фермерів у Польщі: міністр анонсував блокаду транзиту частини продукції з України
17:46
РФ завдала авіаударів по Максимівці й Гірнику на Донеччині: є загиблі й поранені
17:35
Шмигаль
Україна пропонує міжнародним партнерам запровадити додатковий податок на російську нафту й газ після перемоги, - Шмигаль
17:32
обстріл Сумщини
"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину
17:29
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбану вдалось пригальмувати процес вступу України до ЄС, - кореспондентка Еспресо
17:21
На фото: Аріана та Марджорі Гранде
Бабуся Аріани Гранде у 98 років встановила новий рекорд чарту Billboard Hot 100
17:21
Крістіан Шевченко
Син Шевченка дебютував за юнацьку збірну України
17:16
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
Федоров заявив, що Україна може виготовляти 2 млн дронів на рік, але для цього бракує коштів
17:02
Бєлгород вибух
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
16:55
Оновлено
євро
Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро
16:54
Нікіта Мазепін
Ексгонщик Формули-1 росіянин Мазепін виграв суд про зняття з нього санкцій ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV