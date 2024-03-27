Збірна України отримала календар матчів на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбулося 2 грудня минулого року. Збірна України опинилася у групі E завдяки перемозі у плей-офф кваліфікації.

Таким чином, Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Група E

17 червня. 16:00. Мюнхен

Румунія - Україна

21 червня. 16:00. Дюссельдорфа

Словаччина - Україна

26 червня. 19:00. Штутгарт

Україна - Бельгія

Збірна України у кваліфікації Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

У півфіналі плей-офф кваліфікації Україна 21 березня обіграла у гостях Боснію і Герцеговину (2:1). А 26 березня у фіналі відбору у Вроцлаві команда Реброва перемогла Ісландію 2:1 та вийшла на Євро-2024.