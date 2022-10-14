Гауляйтер Євген Балицький отримав російський паспорт до повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ
Запорізький колаборант Євген Балицький оформив російський паспорт ще до повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну
Про це повідомило видання РІА-Мелітополь.
Стало відомо, що документ було видано 7 грудня 2021 року в окупованому Криму, з ним він вільно пересувався до Севастополя та Москви, проходив спецпідготовку до так званої спецоперації.
- 9 травня росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області. А 8 серпня на Запоріжжі гауляйтер окупантів Балицький розпорядився підготувати псевдореферендум про приєднання до РФ.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
- Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.
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