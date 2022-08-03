Газпром відмовився приймати турбіну для "Північного потоку 1", відремонтовану в Канаді
Російська компанія заявляє, що через санкції країн Заходу повернення до Росії турбіни для газопроводу "Північний потік 1" неможливе
Про це йдеться в офіційному повідомленні Газпрому.
"Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на компресорну станцію "Портова" неможливим", – заявили в Газпромі.
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- 21 липня повідомляли, що турбіна для Північного потоку застрягла у дорозі, Росія не надала потрібних погоджень.
- 10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.
- МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом.
- США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку.
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