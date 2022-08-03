Про це йдеться в офіційному повідомленні Газпрому.

"Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на компресорну станцію "Портова" неможливим", – заявили в Газпромі.

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