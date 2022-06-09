Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Серед запропонованих марок "Доброго вечора, ми з України!" є:

Воїн з Калуш

Путін, якого зупиняє ЗСУ

Гусак у полі з військовими

Трактор, що тягне танк

Керамічний півник





Голосування триватиме до 15 червня у соцмережах Укрпошти та у Дії.

"Хочу нагадати, що це перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обиратимуть українці. До нас надійшли близько 1500 ескізів, щасливий, що в Україні так багато талановитих художників, деяких із них запримітив для подальшої співпраці та про це згодом, коли переможемо", - пише Смілянський.