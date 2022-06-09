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Голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" стартувало

9 червня, 2022 четвер
14:56
Суспільство марка "Доброго вечора, ми з України!"

Сьогодні, 9 червня, стартувало голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!". До 15 червня українці можуть віддати свій голос у додатку "Дія" або в соціальних мережах Укрпошти

Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Серед запропонованих марок "Доброго вечора, ми з України!" є:

  • Воїн з Калуш

  • Путін, якого зупиняє ЗСУ

  • Гусак у полі з військовими

  • Трактор, що тягне танк

  • Керамічний півник



Голосування триватиме до 15 червня у соцмережах Укрпошти та у Дії.

"Хочу нагадати, що це перша повністю народна поштова марка, де тематику й ескіз обиратимуть українці. До нас надійшли близько 1500 ескізів, щасливий, що в Україні так багато талановитих художників, деяких із них запримітив для подальшої співпраці та про це згодом, коли переможемо", - пише Смілянський.

  • 21 травня Укрпошта повідомила тему наступної марки.
  •  У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".
  • Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.
  • 25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.
  • Укпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях.
  • Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.
  • Ігор Смілянський повідомив, що Укрпошта до 10 червня організує останній онлайн продаж марки "Русскій воєнний корабль... ВСЬО!"
  • 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
  • Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.
  • 25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".

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