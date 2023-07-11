Про це розповів колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Еспресо.

"Вогневий контроль Бахмута - це наступний крок до звільнення нашого міста. З військової точки зору, дуже показово, як це відбувається. З боку вагнерівців та російських військ - це були м'ясні штурми, поклали десятки тисяч нелюдів там", - сказав він.

Романенко додав, що ЗСУ роблять асиметричні дії.

"Ми не ліземо в лоб, ми обходимо флангами, на висотах розташовуємо свої ударні засоби і знищуємо противника у пунктах оборони по місту. Вони вже відсунулись до річки Бахмутки - там їх головна оборона. Також по місту є ще деякі осередки, які ми знищуємо вогнем наших засобів ураження. Те, що росіяни намагались з Соледара та Бахмута зробити Сталінград-2 - це не вдасться в усіх сенсах та підходах і це станеться найближчим часом", - підсумував військовий.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів.

Українські військові 7 липня досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони.