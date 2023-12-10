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ГУР заявило про успішне завершення евакуації українських громадян з сектору Гази

10 грудня, 2023 неділя
18:57
Суспільство Сектор Гази

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.

Загалом із сектору Гази вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови.

Серед врятованих - двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських  воєнних розвідників безпосередньо в зоні конфлікту.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись із сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, з території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилися 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази 7 листопада. 

8 листопада з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Окрім того, Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Невдовзі Корнійчук повідомив, що 11 листопада з сектора Гази евакуювали 11 українців та 9 громадян Молдови, а речник українського МЗС поінформував, що 24 листопада з Гази до Єгипту евакуювали ще 8 українців. 

Корнійчук повідомив, що станом на п'ятницю, 1 грудня, ще 146 українців висловили бажання евакуюватися з сектора Гази.

У п'ятницю, 8 листопада, Володимир Зеленський заявив про евакуацію ще 39 громадян України з сектора Гази. Наразі вони знаходяться на безпечній території.

Світ
Україна
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
ГУР
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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