Ілон Маск планує закрити угоду з Twitter у п'ятницю, – Bloomberg
Найбагатша людина світу Ілон Маск у понеділок, 24 жовтня, пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд доларів до п'ятниці
Про це повідомило видання Bloomberg News, посилаючись на відеоконференцію Маска з банкірами, які допомагають фінансувати угоду.
"Банки, які надають 13 мільярдів доларів фінансування у вигляді позик, завершили складання остаточної кредитної угоди та перебувають у процесі підписання документації, що є одним із останніх кроків перед фактичним відправленням коштів Маску", - заявили джерела агентства.
Раніше Bloomberg повідомляв, що кредитори Уолл-стріт на чолі з Morgan Stanley вже готувалися протягом останніх тижнів до фінансування.
"Але з Маском, який всього кілька тижнів тому намагався вийти з угоди, немає нічого впевненого. Ці останні події свідчать про те, що він знаходиться на завершальній стадії закриття угоди до встановленого судом терміну 28 жовтня", - пише Bloomberg.
Очікується також, що банки отримають одну з останніх формальностей - повідомлення про позику - у вівторок.
Morgan Stanley і Twitter відмовилися від коментарів, а представники Маска не відповіли одразу на запит про коментар.
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24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.
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13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.
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9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.
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Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд. Перше судове засідання мало відбутися 17 жовтня.
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10 серпня повідомляли, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок, якщо укладе угоду про купівлю Twitter.
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5 жовтня стало відомо, що Маск був готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд.
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