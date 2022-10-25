Ілон Маск планує закрити угоду з Twitter у п'ятницю, – Bloomberg

Про це повідомило видання Bloomberg News, посилаючись на відеоконференцію Маска з банкірами, які допомагають фінансувати угоду.

"Банки, які надають 13 мільярдів доларів фінансування у вигляді позик, завершили складання остаточної кредитної угоди та перебувають у процесі підписання документації, що є одним із останніх кроків перед фактичним відправленням коштів Маску", - заявили джерела агентства.

Раніше Bloomberg повідомляв, що кредитори Уолл-стріт на чолі з Morgan Stanley вже готувалися протягом останніх тижнів до фінансування.

"Але з Маском, який всього кілька тижнів тому намагався вийти з угоди, немає нічого впевненого. Ці останні події свідчать про те, що він знаходиться на завершальній стадії закриття угоди до встановленого судом терміну 28 жовтня", - пише Bloomberg.

Очікується також, що банки отримають одну з останніх формальностей - повідомлення про позику - у вівторок.

Morgan Stanley і Twitter відмовилися від коментарів, а представники Маска не відповіли одразу на запит про коментар.

24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти у купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.

9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.

Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд. Перше судове засідання мало відбутися 17 жовтня.

10 серпня повідомляли, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок, якщо укладе угоду про купівлю Twitter.

5 жовтня стало відомо, що Маск був готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд.

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