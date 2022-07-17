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Канадських законодавців закликали пояснити рішення про повернення турбіни Nord Stream

17 липня, 2022 неділя
23:41
Світ Північний потік газ

Комітет парламенту Канади із закордонних справ заслухає міністрів та дипломатів, аби зрозуміти, чому уряд вирішив повернути Німеччині турбіни, які використовуватимуть у "Північному потоці"

Про це пише Politico. 

"Двох федеральних міністрів і трьох послів попросять виступити перед комітетом із закордонних справ Палати громад, щоб обговорити суперечливе рішення канадського уряду повернути шість турбін "Північного потоку-1", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що комітет звернувся до міністра закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, щоб вияснити, чому уряд вирішив скасувати санкції проти Росії та повернути частини трубопроводу до Німеччини, де вони будуть використані для постачання газу з Росії. 

Комітет також хоче почути посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабіне Шпарвассер і посла ЄС Меліти Габрич, а також Конгрес українців Канади.

"Рішення уряду призупинити власні санкції є ляпасом для українського народу в його найтемнішу годину. Важливо, щоб ми були тверді в своїй рішучості. Якщо ні, то Росія просто продовжить посилювати свій тиск", - сказав член комітету від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс.

Politico пише, що це рішення вже оскаржено Світовим конгресом українців, який вимагає судового перегляду у Федеральному суді. Міністрів попросять з’явитися до 22 липня, зважаючи на їх розклад.

  • 10 липня ми писали, що Канада відремонтувала турбіну для "Північного потоку" й передала її ФРН, зробивши таким чином санкційний виняток для "Газпрому".
  • 11 липня МЗС України викликало представника офіційної Оттави у зв'язку з передачею Канадою Німеччині турбіни для російсько-німецького газогону "Північний потік".
  • 13 липня прем’єр-міністр Канади сказав, що рішення про надання винятку із санкцій та повернення російського трубопроводу Німеччині є "дуже складним".
  • 17 липня Володимир Зеленський у твіттері подякував Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув прем’єру Канади за рішення щодо турбіни для "Північного потоку".

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