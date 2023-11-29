Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ХАМАС звільнив ще 12 заручників, - ЦАХАЛ

ХАМАС звільнив ще 12 заручників, - ЦАХАЛ

29 листопада, 2023 середа
01:02
Світ Ізраїль

Ввечері 28 листопада Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ХАМАС звільнив ще 12 заручників. З них 10 ізраїльтян і двоє громадян Таїланду

Про це інформує пресслужба ЦАХАЛу

"Звільнені заручники прямують до лікарень, де вони возз’єднаються зі своїми родинами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 12 звільнених заручників, 10 ізраїльтян і двоє громадян Таїланду.

Наразі вони прямують на гелікоптерах ЦАХАЛу в лікарні після первинного медичного огляду на місці передачі заручників.

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС та звільнення заручників

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також 26 листопада у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

У неділю, 26 листопада, ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

27 листопада ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди.

Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

Ізраїль
Палестина
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Сергій Лабазюк
28 листопада, 2023 вiвторок
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
Віктор Андрусів
Автор Віктор Андрусів
27 листопада, 2023 понедiлок
Чому стався провал мобілізації?
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
01:41
шахта
На вугільній шахті у Польщі сталась аварія: щонайменше один гірник загинув
01:12
Оновлено
сирена
Росіяни запустили "шахеди": ППО працювала в Київській та Хмельницькій областях
01:04
Держдеп США
У Держдепі вважають, що Путін не піде на мир до виборів президента США, - Reuters
00:46
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Десять країн збільшать військову присутність в Балтійському морі на тлі можливих диверсій
00:25
Швеція
МЗС Швеції: Туреччина обіцяє ратифікувати вступ в НАТО протягом кількох тижнів
00:12
Інфографіка
Шахтар - Антверпен
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед останнім туром
00:03
Оновлено
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 28 листопада
2023, вiвторок
28 листопада
23:56
Військова Пташка та народ Польщі: очільник УГКЦ Святослав вручив відзнаки священномученика Омеляна Ковча
23:51
Кирило Буданов
"Банкова побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику": добірка російських фейків за 28 листопада
23:25
радар
Росія почала глушити GPS і супутники над Кримом, - Naval News
23:01
Габріелюс Ландсбергіс
"Боюся, що ми чекаємо на новий Перл-Харбор": очільник МЗС Литви припустив, чому Захід недостатньо допомагає Україні
22:53
Українські перевізники влаштували на кордоні з Польщею протест проти блокування поляками пунктів пропуску
Українські водії вийшли на протест у Польщі
22:40
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Це цілеспрямована атака на Залужного: нардепка Савчук щодо допису Безуглої про відставку головкома
22:27
повістка
"Паливо на АЗС за військовими квитками": росіяни запустили нову масштабну ІПСО
22:08
Іспанія
Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС
21:55
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Розблокування кордону в інтересах і України, і Польщі, - Княжицький про наслідки блокади для стосунків між державами та вплив на українську обороноздатність
21:42
Ексклюзив
Володимир Путін
Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
21:41
Олександр Зубков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у надважливому матчі Ліги чемпіонів
21:38
Данило Сікан (праворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" - "Антверпен" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:32
Міністерство оборони
Міноборони та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО
21:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Погода не є тим чинником, який головно впливає на темп бойових дій. Колонка Сергія Згурця
21:08
Володимир Зеленський
Посилення фортифікацій, тактика ППО, доповіді про фронт: Зеленський підсумував засідання Ставки
20:40
ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА, - Кулеба
20:00
OPINION
Ольга Духнич
Спокуса "фашизмом"
19:56
Ігор Коломойський, суд
Апеляційна палата ВАКС закрила всі провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, – Центр протидії корупції
19:38
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО збила розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР". Ситуація на фронті - зведення Генштабу
19:04
Оновлено
Україна планує повернути населеним пунктам у Криму історичні назви кримськотатарською мовою. Реакція окупантів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 643-го дня війни: у Маріуполі партизани ліквідовують окупантів, а в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
18:51
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я: кількох військових ЦАХАЛ поранено
18:47
прапор України
Прикордонники підняли прапор України на кордоні з РФ у Харківській області
18:39
Система Катюша
Спецпрограма "Катюша" та списки неблагонадійних. Українські хакери показали, як влаштована машина військової пропаганди в РФ
18:24
Андрій Єрмак
"Зелений кардинал": видання Politico включило Єрмака в п'ятірку найвпливовіших людей Європи
18:06
OPINION
Володимир Горбач
Як у Зеленського взялися рятувати президента від Залужного
17:59
Ексклюзив
РЕБ в Севастополі
Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу
17:59
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Лунін не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою": Анчелотті змінив риторику стосовно українця
17:51
Росія ДНР ЛНР окуповані території
Дві області РФ заявили про утворення співдружності "Донбас" із терористичними "ЛНР" і "ДНР"
17:33
Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина
17:17
Ексклюзив
Маріуполь
Навіть природа каже окупантам "Геть з Маріуполя!": депутат міськради про наслідки негоди в місті
17:12
фейкові новини, fake news
Група анонімних телеграм-каналів розгорнула кампанію фейків проти ІМІ та "Детектор медіа", - заява
17:07
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
Український футболіст у 19 років встановив історичне досягнення в АПЛ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV