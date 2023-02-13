Про це повідомляє CNN.

Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій SAKOM заявив, що наразі відомо про 29 605 осіб, які загинули у Туреччині.

Своєю чергою підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4574 людини. Зазначається, що понад 3160 осіб знаходилися у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії. На контрольованих урядом територіях зафіксовано 1414 смертей.