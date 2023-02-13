Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула 34 тисяч
Станом на понеділок, 13 лютого, кількість загиблих через землетрус у Туреччині та Сирії досягла 34 179 осіб
Про це повідомляє CNN.
Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій SAKOM заявив, що наразі відомо про 29 605 осіб, які загинули у Туреччині.
Своєю чергою підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4574 людини. Зазначається, що понад 3160 осіб знаходилися у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії. На контрольованих урядом територіях зафіксовано 1414 смертей.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- 10 лютого рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, які перебували під уламками зруйнованої будівлі понад 100 годин. Також з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.
- 11 лютого в Туреччині під час спроби виїхати за кордон затримали Мехмета Яшара Джошкуна – голову компанії-підрядника будівництва ЖК "Ренесанс" у провінції Хатай, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу. Згодом правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- У Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів, що сталися на територіях країн 6 лютого, загинуло понад 33 тисячі людей.
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