Про такі зміни оголосив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь оголосив на брифінгу в Пекіні, пише AP.

Відтак, із середи у країні більше не вимагатимуть негативного результату тесту на коронавірус для прибулих мандрівників. Вважається, що це стало важливою віхою у відкритті Китаю для решти світу після трирічної ізоляції, яка почалася із закриттям кордонів у березні 2020 року.

Зазначається, у січні Китай скасував карантинні вимоги для своїх громадян, які подорожують з-за кордону, і протягом останніх кількох місяців поступово розширив список країн, куди можуть подорожувати китайці, також в країні збільшили кількість міжнародних рейсів.

Натомість політику "нульового рівня захворюваності на COVID-19" країна припинила лише у грудні, після років сильних обмежень, які іноді включали локдауни для цілих міст та тривалі карантини для інфікованих людей. У межах цих заходів мандрівники, які прибували до КНР, повинні були проходити тижневий карантин у визначених урядом готелях.