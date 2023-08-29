Китай більше не вимагатиме від туристів обов'язкових COVID-тестів
З 30 серпня Китай більше не вимагатиме негативного результату тесту на COVID-19 у туристів
Про такі зміни оголосив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь оголосив на брифінгу в Пекіні, пише AP.
Відтак, із середи у країні більше не вимагатимуть негативного результату тесту на коронавірус для прибулих мандрівників. Вважається, що це стало важливою віхою у відкритті Китаю для решти світу після трирічної ізоляції, яка почалася із закриттям кордонів у березні 2020 року.
Зазначається, у січні Китай скасував карантинні вимоги для своїх громадян, які подорожують з-за кордону, і протягом останніх кількох місяців поступово розширив список країн, куди можуть подорожувати китайці, також в країні збільшили кількість міжнародних рейсів.
Натомість політику "нульового рівня захворюваності на COVID-19" країна припинила лише у грудні, після років сильних обмежень, які іноді включали локдауни для цілих міст та тривалі карантини для інфікованих людей. У межах цих заходів мандрівники, які прибували до КНР, повинні були проходити тижневий карантин у визначених урядом готелях.
Скасування COVID-обмежень в Китаї
1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
Згодом країна оголосила про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу". А наприкінці грудня в країні заявили про скасування карантину для іноземців.
У 2023 році, попри поширення нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19. Тоді в оприлюднених даних щодо смертей від коронавірусу йшлося, що з 8 грудня по 12 січня у лікарнях померли 59 938 людей.
21 січня головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що 80% населення Китаю інфіковано COVID-19.
У березні китайці почали видавати іноземним туристам візи всіх типів.
Вже з 29 квітня до Китаю можна було потрапити за наявності тільки експрес-тесту на антиген коронавірусу, країна більше не вимагала ПЛР-тесту.
Натомість 5 травня гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив про завершення надзвичайної ситуації щодо COVID-19.
У червні у Китаї прогнозували нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців.
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