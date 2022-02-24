Кличко закликав киян залишатися вдома, а працівникам критичної інфраструктури мати при собі паспорт

Про це він написав у Telegram.



"Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста. Інфраструктури житлово-комунального господарства", - зазначив він.



Громадський транспорт перебуває на маршрутах, метро їздить. Зараз проїзд безкоштовний. Кличко закликав користуватися громадським транспортом тільки тих, хто працює на стратегічних підприємствах міста і їде на роботу або з роботи.



"Всі інші - ще раз звертаюся - залишайтеся, будь ласка, вдома. Та за сигналу тривоги - слідуйте в укриття!" - наголосив міський голова.



Він додав, що за крайньої потреби пересування містом в комендантську годину, - зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, - обов’язково треба мати при собі документи, що посвідчують особу.



"Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде. Але всі станції метрополітену - під час тривоги - доступні для людей у будь-який час доби. Щоб пересидіти небезпеку", - написав Кличко.



За його словами, на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах триває обладнання захисних споруд, тому в’їзд в місто може бути ускладненим.

