Кличко закликав киян залишатися вдома, а працівникам критичної інфраструктури мати при собі паспорт
Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян не пересуватися містом і наголосив, що метро доступне у якості сховища у будь-який час доби
Про це він написав у Telegram.
"Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста. Інфраструктури житлово-комунального господарства", - зазначив він.
Громадський транспорт перебуває на маршрутах, метро їздить. Зараз проїзд безкоштовний. Кличко закликав користуватися громадським транспортом тільки тих, хто працює на стратегічних підприємствах міста і їде на роботу або з роботи.
"Всі інші - ще раз звертаюся - залишайтеся, будь ласка, вдома. Та за сигналу тривоги - слідуйте в укриття!" - наголосив міський голова.
Він додав, що за крайньої потреби пересування містом в комендантську годину, - зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, - обов’язково треба мати при собі документи, що посвідчують особу.
"Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде. Але всі станції метрополітену - під час тривоги - доступні для людей у будь-який час доби. Щоб пересидіти небезпеку", - написав Кличко.
За його словами, на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах триває обладнання захисних споруд, тому в’їзд в місто може бути ускладненим.
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