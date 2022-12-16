Кремль намагається відкрити другий фронт на Балканському півострові, - керівниця проєкту "Балканський оглядач" Іщенко
Керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко вважає, що Росія може використати ситуацію на Балканському півострові, щоб відкрити другий фронт в Європі
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Мені здається, що Росія розглядає Європу, як велику шахівницю, на якій Захід робить свої кроки, а вони свої. І саме конфронтація між Сербією та Косово є своєрідним протистоянням Заходу та Росії. В Україні часто говорять, що Росія таким чином намагається відвернути увагу Заходу від війни в Україні. Проте це не так", - пояснила Іщенко.
Керівниця проєкту "Балканський оглядач" наголосила, що Росія може відкрити другий фронт в Європі, використавши конфронтацію між Сербією та Косово
"Захід та Росія розглядають Балканський півострів, як окремий кейс. Події в Україні та на Балканському півострові розвиваються паралельно. Немає ніякого перемикання уваги від війни в Україні. Проте все ж Росія, здається, намагається спробувати відкрити другий фронт на Балканському півострові", - додала вона.
- Нагадаємо, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.
- 1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.
- 6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.
- 1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.
- 8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.
- Вже 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліцейський патруль 8 грудня.
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