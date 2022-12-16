Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Мені здається, що Росія розглядає Європу, як велику шахівницю, на якій Захід робить свої кроки, а вони свої. І саме конфронтація між Сербією та Косово є своєрідним протистоянням Заходу та Росії. В Україні часто говорять, що Росія таким чином намагається відвернути увагу Заходу від війни в Україні. Проте це не так", - пояснила Іщенко.

Керівниця проєкту "Балканський оглядач" наголосила, що Росія може відкрити другий фронт в Європі, використавши конфронтацію між Сербією та Косово

"Захід та Росія розглядають Балканський півострів, як окремий кейс. Події в Україні та на Балканському півострові розвиваються паралельно. Немає ніякого перемикання уваги від війни в Україні. Проте все ж Росія, здається, намагається спробувати відкрити другий фронт на Балканському півострові", - додала вона.