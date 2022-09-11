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Головна війна з Росією Кримчани вже шукають, де придбати прапор України, - речник Одеської ОВА Братчук
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Кримчани вже шукають, де придбати прапор України, - речник Одеської ОВА Братчук

11 вересня, 2022 неділя
11:12
війна з Росією Крим- це Україна

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що кримчани готуються до деокупації Криму Збройними силами України

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про тимчасово окупований Крим, то є інформація про те, що кримчани висловлюються проти виділення земельних ділянок для бурятів. Навіть рух своєрідний сформували "Крим проти бурятів". Мова йде про те, що учасникам "спеціальної військової операції" мають давати землю в Криму", - розповів Братчук.

Речник Одеської ОВА наголосив, що в тимчасово окупованому Криму готуються до деокупації півострова.

"Самі кримчани вже розуміють, що потрібно шукати місця, де можна придбати українські прапори. Вони вже шукають свої українські паспорти. Настрої в тимчасово окупованому Криму відповідні до ситуації на фронтах. Звісно ті, хто має тікати вже зробили це. А хто не встиг, то ще є час для цього. Однак ми повинні прекрасно розуміти, що буде існувати певна проблематика після активної деокупації півострова. Оскільки Росія заселила туди дуже багато людей. Проте будемо щось з цим робити. В нас чудова мова, яка нам в цьому допоможе", - додав він.

  • 31 серпня Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан з проханням повідомляти про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону".

  • 31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.

  • Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

  • У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

  • У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

  • 7 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму

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Україна
Росія
Крим
російська армія
ЗСУ
окупанти
Кримський міст
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