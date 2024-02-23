Адвокати Пашинського заявили, що частина доказів, зібраних НАБУ, є недопустимими: БЕБ могло зібрати їх протиправно

Про це адвокати Пашинського розповіли у коментарі Telegraf.

Вказано, що захист екснардепа надав матеріали, з яких можна зробити висновок, що 12 лютого 2024 року Бюро економічної безпеки здійснювало обшуки за заступництвом НАБУ. Це випливає з того, що детективи БЕБ використали бланки для протоколу обшуків, якими користуються детективи Національного антикорупційного бюро.

Адвокати пояснили, що такі докази є не допустимими, оскільки НАБУ та БЕБ – це два незалежні органи, які мають різний функціонал і мають дотримуватися таємниці досудового розслідування.

"По-третє, навіть у разі необхідності отримання матеріалів провадження один одного, БЕБ чи НАБУ мали б здійснити це через суд. Проте цього зроблено не було. А відтак, можна сказати, що НАБУ по факту курувало БЕБ для того, аби досягнення їх мети – увʼязнення Пашинського, - відбулось за будь-яких обставин: чи то через ВАКС, чи то через суд загальної юрисдикції", - додали адвокати.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності.

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою.

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

21 лютого колишній народний депутат України Сергій Пашинський прибув в Антикорупційний суд. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн.