Генпрокуратура звернулася до низки країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт нардепа Дмитрука

Про це повідомили у Telegram.

"Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.

Зазначається, що до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про справу Артема Дмитрука