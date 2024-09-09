Генпрокуратура звернулася до низки країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт нардепа Дмитрука
Офіс генерального прокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата Артема Дмитрука
Про це повідомили у Telegram.
"Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.
Зазначається, що до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про справу Артема Дмитрука
Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, 24 серпня опублікував низку дописів про підготовку його затримання. Того ж дня він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука та заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема й у парламенті.
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
2 вересня правоохоронці повідомили, що встановили, як Дмитрук виїхав за кордон - перетнув кордон України в районі пунктів пропуску "Павлівка". Того ж дня hromadske повідомляло, що народного депутата помітили в торговому центрі в Лондоні.
4 вересня Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з підозрюваних в організації незаконного переправлення народного депутата Артема Дмитрука через кордон. Він може внести заставу у 5 млн грн.
Слідчі Державного бюро розслідувань знали про підготовку Артема Дмитрука до виїзду за кордон, але в них не було законних підстав, щоб затримати його.
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