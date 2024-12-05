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Смертельна ДТП на блокпості: екссуддю Тандира залишили під вартою ще на 2 місяці

Юлія Юліна
5 грудня, 2024 четвер
18:04
Кримінал суддя Олексій Тандир

Суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексієві Тандиру, який 26 травня минулого року скоїв смертельний наїзд на нацгвардійця на блокпості

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Про це повідомляє видання "Ґрати" з зали суду.

"На переконання прокурора Михайла Доманіцького, ризики переховування або тиску на потерпілих — родину загиблого бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка — зберігаються. Таку ж позицію займає представник потерпілих Павло Теслюк", - зазначає ЗМІ.

Сам Тандир у залі суду заявив, що перебуває під варто вже понад півтора року й попросив про більш м'який альтернативний до арешту запобіжний захід. За його словами, жодних доказів, які б підтверджували ризики переховування і втечі суду не надали.

На засіданні 5 грудня обвинувачений знову заявив відвід судді Іванові Бандурі. 17 серпня цього року ДБР почало провадження за його заявою про ненадання матеріалів справи одному з колишніх адвокатів Тандира — Бойченюку. Тепер, на думку Тандира, ДБР може використовувати цю справу для тиску на суддю Бандуру.

"Представник обвинувачення та адвокат потерпілих зауважили, що йдеться про цілеспрямоване затягування процесу, аби суд не встигнув розглянути клопотання щодо продовження запобіжного заходу. За словами прокурора Михайла Доманіцького, він подав клопотання щодо продовження арешту Олексія Тандира ще 19 листопада. Адвокат потерпілих Павло Теслюк зазначив, що заяву про злочин Олексій Тандир подав улітку, на його переконання, саме для того, щоб створити привід для клопотання про відвід", - вказує видання.

Суддя Іван Бандура залишив клопотання Олексія Тандира без розгляду, зазначивши, що, на його думку, йдеться про затягування процесу.

Що відомо про смертельну ДТП з нацгвардійцем

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди на блокпості в Києві, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Хоча сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя з поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня 2023 року суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також установили, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 

3 серпня 2023 року ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня 2023 року стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

21 серпня 2023 року обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня 2023 року суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб. 19 грудня 2023 року Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого 2024 року, а пізніше – до 12 квітня.

У квітні 2024 року Вища рада правосуддя схвалила подання про звільнення з посади судді Олексія Тандира.

У липні 2024 року Тандиру продовжили арешт до кінця літа, а у жовтні – ще на два місяці.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
Новини ДТП
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