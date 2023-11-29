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Кулеба розповів, скільки снарядів з обіцяного ЄС мільйона вже отримала Україна

29 листопада, 2023 середа
12:20
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 29 листопада, заявив, що українські військові вже отримали від ЄС 300 тис. артилерійських снарядів з обіцяного мільйона

Про це пише Reuters, посилаючись на слова Кулеби під час виступу перед журналістами у кулуарах засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Міністр також закликав до сильнішого зближення оборонних галузей України та НАТО: це допоможе забезпечити необхідні для перемоги над РФ постачання озброєння, що сприятиме безпеці як України, так і самих країн-членів Альянсу.

"Нам потрібно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості", - сказав Кулеба. 

За словами очільника МЗС, він провів продуктивну розмову зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

"Він підтвердив, що центр технічного обслуговування української важкої техніки продовжить функціонувати в Словаччині. Контракти між українськими та словацькими компаніями, які виробляють озброєння, будуть продовжені", - повідомив Кулеба.

Що передувало 

13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 мільйона снарядів для України та власних запасів.

23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад 20%, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

На початку листопада стало відомо, що в ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона артснарядів в Україну до березня 2024 року. 

17 листопада Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що якщо в ЄС не вистачає боєприпасів та обладнання для допомоги Україні, то його потрібно закупити за кордоном і надати українській армії.

Згодом Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що ЄС може і має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Йдеться про снаряди калібру 155 мм та ракети. 

Світ
Україна
ЄС
Словаччина
військові
ЗСУ
НАТО
Дмитро Кулеба
Військові новини
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