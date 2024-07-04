Мер німецького Гельзенкірхена погодилась перейменувати місто через концерти Тейлор Свіфт

Про це пише People.

Напередодні проведення у Гельзенкірхені, Німеччина, трьох шоу американської попзірки Тейлор Свіфт у рамках її світового туру Eras Tour мер Карін Велге оголосила, що місто буде перейменовано на Свіфткірхен.

Тимчасове перейменування схвалили 2 липня і присвятили концертам 17, 18 та 19 липня. На сайті міста пояснюється, що ініціатива надійшла від фанатки співачки Алешані Вестхофф, яка створила петицію та звернулася до мера.

"Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен", - написала Велге у відповіді до Вестхофф.

Керівник відділу зв’язків з громадськістю Гельзенкірхена Маркус Швардтманн також підтвердив, що місто найближчими днями встановить багато нових знаків у місцях Гельзенкірхена, які відвідує багато людей.

"Як мер я, звичайно, дуже рада, що Тейлор Свіфт - наразі найуспішніша співачка у світі - тричі виступатиме в Гельзенкірхені. Тому до нашого міста знову привернеться міжнародна увага", - зауважила мер.

Окрім цього, у місті заплановані й інші зміни. Зокрема запустять "трамвай Тейлор Свіфт" від місцевого громадського транспорту Bogestra, а також на міську Алею Слави додадуть памʼятний знак, присвячений співачці. Ближче до дати шоу в Гельзенкірхені також відбудеться "велика вечірка Тейлор Свіфт просто неба" під назвою Taylor Town.

"Буде багато маленьких і великих сюрпризів, так що Swifties (фанати Тейлор Свіфт, - ред.) у Гельзенкірхені зможуть багато чого відкрити для себе", — сказав Швардтманн.

Тейлор Свіфт та її шалена популярність

34-річну американську співачку Тейлор Свіфт можна назвати справжнім феноменом. Фанати зірки у червні спричинили землетрус у Шотландії, танцюючи і співаючи на її концерті. В Единбурзі загалом пройшло три її шоу. Напередодні цих шоу кількість туристів, які прибули в місто на концерт зірки, спричинила серйозну нестачу житла. Через це зі столиці Шотландії почали виселяти безхатьків. Зазвичай безпритульним в Единбурзі пропонують тимчасове житло, зокрема готелі. Концерти Свіфт істотно посилили конкуренцію за готельні номери.