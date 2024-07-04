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Мер німецького Гельзенкірхена погодилась перейменувати місто через концерти Тейлор Свіфт

4 липня, 2024 четвер
12:47
Культура Тейлор Свіфт

Мер Гельзенкірхена у Західній Німеччині Карін Велге схвалила тимчасове перейменування міста на Свіфткірхен з нагоди проведення тут трьох концертів Тейлор Свіфт

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Про це пише People.

Напередодні проведення у Гельзенкірхені, Німеччина, трьох шоу американської попзірки Тейлор Свіфт у рамках її світового туру Eras Tour мер Карін Велге оголосила, що місто буде перейменовано на Свіфткірхен.

Тимчасове перейменування схвалили 2 липня і присвятили концертам 17, 18 та 19 липня. На сайті міста пояснюється, що ініціатива надійшла від фанатки співачки Алешані Вестхофф, яка створила петицію та звернулася до мера.

 "Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен", - написала Велге у відповіді до Вестхофф.

Керівник відділу зв’язків з громадськістю Гельзенкірхена Маркус Швардтманн також підтвердив, що місто найближчими днями встановить багато нових знаків у місцях Гельзенкірхена, які відвідує багато людей.

"Як мер я, звичайно, дуже рада, що Тейлор Свіфт - наразі найуспішніша співачка у світі - тричі виступатиме в Гельзенкірхені. Тому до нашого міста знову привернеться міжнародна увага", - зауважила мер. 

Окрім цього, у місті заплановані й інші зміни. Зокрема запустять "трамвай Тейлор Свіфт" від місцевого громадського транспорту Bogestra, а також на міську Алею Слави додадуть памʼятний знак, присвячений співачці. Ближче до дати шоу в Гельзенкірхені також відбудеться "велика вечірка Тейлор Свіфт просто неба" під назвою Taylor Town.

"Буде багато маленьких і великих сюрпризів, так що Swifties (фанати Тейлор Свіфт, - ред.) у Гельзенкірхені зможуть багато чого відкрити для себе", — сказав Швардтманн. 

Тейлор Свіфт та її шалена популярність

34-річну американську співачку Тейлор Свіфт можна назвати справжнім феноменом. Фанати зірки у червні спричинили землетрус у Шотландії, танцюючи і співаючи на її концерті. В Единбурзі загалом пройшло три її шоу. Напередодні цих шоу кількість туристів, які прибули в місто на концерт зірки, спричинила серйозну нестачу житла. Через це зі столиці Шотландії почали виселяти безхатьків. Зазвичай безпритульним в Единбурзі пропонують тимчасове житло, зокрема готелі. Концерти Свіфт істотно посилили конкуренцію за готельні номери.

Американська співачка за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів. 

Її останній альбом The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день.

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
Німеччина
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