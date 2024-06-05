Нетаньягу міг вплинути на рішення організаторів Євробачення дозволити участь Ізраїлю, - ЗМІ

Про це пише шведське видання Proletären, відоме пропалестинською позицією.

Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу особисто втрутився в ситуацію щодо участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення" цього року. Нетаньягу начебто особисто телефонував керівникам Європейської мовної спілки (ЄМС), яка є організатором Євробачення, щоб переконатися, що країну не виключили з конкурсу.

Зазначається, що ізраїльський політик наголошував, що відкличе спонсорські гроші в ізраїльської компанії з догляду за волоссям і шкірою Moroccanoil, якщо Ізраїль відсторонять від конкурсу. Компанія є одним із головних спонсорів заходу і нещодавно підписала угоду також на Євробачення-2025.

У лютому шведський мовний SVT у відповідь на запит Proletären поінформував, що вони не мають нічого спільного з міжнародними спонсорами, зокрема Moroccanoil, і що всі рішення ухвалює не країна-господар Євробачення, а ЄМС.

Напруга на Євробаченні через участь Ізраїлю на тлі конфлікту в Газі

Деякі з артистів цьогорічного Євробачення, зокрема представник Фінляндії Windows95Man, учасник від Данії SABA, заявили, що вважають неправильним брати участь у Євробаченні, коли в ньому бере участь Ізраїль. Бельгійський мовник VRT, який транслював другий півфінал Євробачення-2024, ненадовго перервав ефір на початку та вивів на екрани повідомлення з засудженням дій Ізраїлю в Газі. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Після завершення конкурсу норвезький співак Даніель Овен, який був у складі національного журі Норвегії на Євробаченні-2024 та виставляв бали учасникам з інших країн, заявив, що підтримує Палестину, тому не голосував за Ізраїль.

8 травня ізраїльська співачка Еден Ґолан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT. Так само артистку освистували і у гранд-фіналі, утім цього не було чути під час трансляції. Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Еден Ґолан, щоб заглушити реальну атмосферу в залі під час її номера.

Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно. Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охороняли мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закрили небо над Мальме.

Безпосередньо перед фіналом у Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. На протесті також була присутня Грета Тунберг. Під час акції поліція затримала активістку Грету Тунберг.



