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"Понад 80% працівниць постраждали від домагань": трупа Молодого театру зі сцени нагадала про справу Андрія Білоуса

Дар'я Тарасова
9 травня, 2025 п'ятниця
17:02
Культура Андрій Білоус

Актори та акторки Молодого театру після вистави "Небезпечні зв’язки" зі сцени звернулися до глядачів, заявивши про сексуальне насильство з боку директора — художнього керівника Андрія Білоуса

Зміст

Відео оприлюднили в instagram актори театру.

Наприкінці вистави "Небезпечні зв’язки", яка відбулася 8 травня у Молодому театрі в Києві, актори й акторки звернулися до глядачів із заявою. Вони вкотре нагадали про звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу режисера, директора — художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

"Ми хочемо довести до вашого відома, що художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують у сексуальному насильстві й багаторічних домаганнях до студенток, акторок і працівниць Молодого театру. До поліції подано чотири заяви, відкриті провадження за статтею 153 (Сексуальне насильство). Двоє з потерпілих були неповнолітніми на момент вчинення злочину. Хоча кримінальне провадження триває, ми можемо констатувати, що особливого прогресу слідство не демонструє", — заявила зі сцени Вікторія Ромашко.

Також акторки зазначили, що у Шевченківському управлінні поліції взагалі відмовлялися реєструвати подані заяви про сексуальне насильство, поки суд не зобов’язав це зробити.

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"Прямо зараз ви дивилися виставу, яка наочно демонструє те, що насправді відбувається всередині театру, де головним героєм є Андрій Білоус. Прямо зараз в цій залі перебувають дві дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. За нашими оцінками, в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років у тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса. Та попри все це він досі продовжує обіймати посаду", — додала інша акторка.

Трупа театру нагадала про петицію з вимогою звільнити Андрія Білоуса, яка зібрала необхідні для розгляду понад 6 тис. голосів. Відповідь від КМДА досі не надходила.

Що відомо про скандал та звинувачення у домаганнях Андрія Білоуса

У січні колишні студентки заявили про те, що викладач університету імені Карпенка-Карого і режисер Андрій Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування, цькував. Після анонімних звинувачень зʼявилися і відкриті. Жертвами імовірних домагань та психологічного насильства ставали, зокрема, студентки перших курсів – дівчата віком від 16 до 18 років.

Усе почалося з анонімного відео, яке, як пізніше з'ясувалося, записала киянка Софія Сапожнік, що нині мешкає в Лос-Анджелесі. У короткому ролику дівчина розповіла, що театральний режисер і викладач Андрій Білоус просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями" і надіслати йому інтимні фотографії. Він і сам скидав їй фото інших студенток.

У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило. 24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особу й розповіла нові подробиці.

27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого. Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наприкінці січня у Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунути звинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади.

Проте в березні Андрій Білоус повернувся на посаду директора – художнього керівника Молодого театру. Колектив театру сподівається на розірвання контракту з ним 18 березня. У Департаменті культури КМДА заявили, що для того, щоб відсторонити директора Молодого театру від виконання обов'язків, за законом потрібна ухвала слідчого судді.

Його відсторонили від виконання обовʼязків до 13 березня. А 18 березня активісти в Києві вийшли на мітинг проти повернення на посаду директора Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачували в сексуальних домаганнях. 19 березня звинувачений у домаганнях режисер Андрій Білоус зазначив, що повернувся на посаду директора — художнього керівника Молодого театру, оскільки більшість колективу його підтримує.

 

 

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