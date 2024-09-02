Стівен Кінг прокоментував Курську операцію ЗСУ: Росіяни на це заслуговують
Американський письменник вважає, що операція Збройних Сил України в Курській області є справедливою, адже війну розпочала Росія
Про це він написав у соцмережі Х.
Американський письменник Стівен Кінг, відомий як король жахів, вчергове висловив підтримку Україні. Він прокоментував український наступ на Курщині.
"Росіяни отримують своє л*йно, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони розпочали це", - написав письменник.
Фото: скриншот з X
- Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція Росії на операцію ЗСУ в Курській області була "повільною і розсіяною".
- Також 31 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області підпадає під право Києва на самооборону.
- Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що територія Курської області – один із поясів, де Радянський Союз розміщував об'єкти протиракетної та протиповітряної оборони.
Підтримка України Стівена Кінга
Король жахів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.
31 березня 2022 року Стівен Кінг звернувся до президента РФ, заявивши, що "Україна спустошить його скарбницю" і "знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.
У кінці травня 2022-го Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.
28 червня 2022 року він засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.
На початку вересня 2022-го американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ.
Згодом у жовтні американський письменник від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України". Він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.
31 грудня 2022 року Кінг поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.
У квітні 2023 року відомий американський письменник вкотре підтримав Україну і закликав не піддаватись на спокусу легкого миру. "Бережіть Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців (умиротворителів), які хочуть залишити їх позаду", - написав він.
У квітні 2024-го Стівен Кінг засуджував затримку і постійне відтермінування республіканцями США голосування щодо військової допомоги Україні.
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