United Heroes екранізує книгу про війну в Україні звільненого з полону британського добровольця Шона Піннера

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Ця книга є автобіографічними спогадами британського солдата про його досвід участі у війні в Україні. Її екранізують у вигляді художнього фільму з робочою назвою "Англійський воїн".

За словами автора, назва книги має для нього символічне значення, оскільки це були слова його дружини в останньому дзвінку перед полоном: "Живи. Борись. Виживи".

Екранізацією книги Піннера займається письменник Едвард Чіпс Харді, який разом зі своїм сином, актором Томом Харді, та творцем "Пікових окулярів" Стівеном Найтом створив серіал "Табу" на каналі BBC/FX.

"Це надзвичайна історія про людську стійкість під час війни, яка стоїть прямо на нашому порозі", - зазначив Харді.

Продюсерами проєкту для United Heroes виступають Єгор Олесов ("Містер Джонс"), Йоганнес Бьозігер ("Забуті") та Алекса Во ("Триденний мільйонер").

Сюжет книги

"Живи. Борись. Виживи" - це історія британського солдата, який опинився в епіцентрі російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Одружившись з українкою та приєднавшись до лав Збройних Сил України як інструктор зі снайперської підготовки, Піннер опинився на передовій, де захищав Маріуполь. Зрештою, там він і потрапив у полон.

За словами Піннера, спочатку він мав намір розповісти про те, як катують українських в'язнів, а також "висвітлити страждання, спричинені незаконним і неспровокованим вторгненням Росії в Україну".

"Геноцид, який чинить Росія в таких місцях, як Буча, Ірпінь та мій рідний Маріуполь, ніколи не повинен бути забутим, і я сподіваюся, що моя розповідь додасть розуміння того, що насправді відбувається в Україні, з погляду безпосереднього досвіду та з перших вуст", - зазначив він.

Що відомо про Шона Піннера

9 червня 2022 року терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, - британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів. У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження та назвало його воєнним злочином.

А очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук висловила впевненість, що "засуджені" в "ДНР" до страти за службу в ЗСУ повернуться додому.

13 квітня 2024 року колишній військовий з Великої Британії Шон Піннер виграв судовий процес проти Росії за тортури в полоні.