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Колишній військовий з Британії, який воював на боці України, виграв суд проти Росії через жорстоке поводження в полоні

13 квітня, 2024 субота
09:39
Війна з Росією

Колишній військовий з Великої Британії Шон Піннер, який воював в Україні й потрапив у полон в Маріуполі у 2022 році, виграв судовий процес проти Росії за тортури в полоні

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Зазначається, що рішення про компенсацію за тортури в російському полоні ухвалив Солом'янський районний суд у Києві, до якого Піннер подав позов у жовтні 2023 року. Сума компенсації наразі не розголошується.

Як пише Daily Mail, Росія, можливо, ігноруватиме це рішення, але справа може створити прецедент для інших військовополонених, які також можуть подати скарги проти країни-агресорки.

Водночас сам Піннер у коментарі виданню заявив, що рішення українського суду є лише першим кроком. Він має намір боротися за справедливість у британських судах.

"Це зараз створює прецедент для інших жертв російської агресії. Усі жертви війни повинні й зможуть притягнути Росію до відповідальності за скоєне. Коли Росія повернеться в реальний світ, їй доведеться залагодити ці юридичні справи... Це не зараз, а майбутнє, наступного року, 10 років, 20 років", - наголосив Піннер.

Після звільнення з російського полону британський військовий був нагороджений у Києві орденом Мужності. Торік у розмові зі ЗМІ юридична команда Піннера визнала, що Кремль майже напевно проігнорує будь-які судові розпорядження про компенсацію.

The Daily Mail також додає, що ще один британець, Ейден Аслін, який також був у російському полоні, планує подати позов проти Росії незабаром.

Піннер і Аслін були звільнені з полону у вересні 2022 року після п'ятимісячного ув'язнення. В інтервʼю виданню The Daily Mail вони розповіли про тортури в російському полоні. За їхніми словами, тортури могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.

  • 9 червня 2022 року терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, - британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма. 
  • Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів. У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
  • Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило смертний вирок трьох українських військовослужбовців британського та марокканського походження та назвало його воєнним злочином.
  • А очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук висловила впевненість, що "засуджені" в "ДНР" до страти за службу в ЗСУ повернуться додому.
Теги:
Світ
Росія
військові
полонені
Військові новини
Велика Британiя
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