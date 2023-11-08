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Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"

8 листопада, 2023 середа
00:12
Спорт

Після 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" фактично гарантував собі "євровесну"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" виявився кращим за іспанську "Барселону". Матч закінчився перемогою українців з рахунком 1:0.

В паралельній грі "Порту" в більшості обіграв бельгійський "Антверпен" з рахунком 2:0.

Після 4-х матчів "Шахтар" має 6 очок та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" також набрав 9 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим. 

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на 3-й позиції, то вийде у плей-оф раунд Ліги Європи. 1-2 місце дозволить українцям зіграти в 1/8 фіналу ЛЧ.

Турнірна таблиця групи Шахтаря після 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Турнірна таблиця групи Шахтаря після 4-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Фото: FlashScore

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

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Барселона
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єврокубки
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Порту
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