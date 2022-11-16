Літак НАТО відстежив ракету, яка влучила по території Польщі, - CNN
Ракета, яка впала в Люблінському воєводстві Польщі, відстежувалася військовим літаком НАТО під час його чергування на кордоні з Україною
Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника альянсу.
Військовий літак НАТО відстежував траєкторію польоту ракети, що впала в селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства.
"Інформація з радіолокаційними слідами (ракети, - ред.) була надана НАТО й Польщі", - ствердив військовий чиновник НАТО.
Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження територією України з початку російського вторгнення. Видання інформує: той, що пролітав у вівторок, 15 листопада, над Польщею, стежив саме за подіями в Україні.
"Представник НАТО не сказав, ані хто запустив ракету, яка була відстежена в Польщі, ані звідки вона була випущена", - мовиться в тексті CNN.
- Нагадаємо, 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Ввечері речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
- Пізніше стало відомо, що уряд Польщі перевіряє наявність загроз територіальній цілісності, незалежності та безпеці, зокрема збирає факти для визначення підстав імовірного застосування ст. 4 Північноатлантичного договору.
- У ніч проти 16 листопада МЗС Польщі заявило, що "о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща".
- Президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що поки не має інформації про походження ракети, яка впала в Пшеводуві.
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