Літак НАТО відстежив ракету, яка влучила по території Польщі, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника альянсу.

Військовий літак НАТО відстежував траєкторію польоту ракети, що впала в селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

"Інформація з радіолокаційними слідами (ракети, - ред.) була надана НАТО й Польщі", - ствердив військовий чиновник НАТО.

Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження територією України з початку російського вторгнення. Видання інформує: той, що пролітав у вівторок, 15 листопада, над Польщею, стежив саме за подіями в Україні.

"Представник НАТО не сказав, ані хто запустив ракету, яка була відстежена в Польщі, ані звідки вона була випущена", - мовиться в тексті CNN.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Ввечері речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Пізніше стало відомо, що уряд Польщі перевіряє наявність загроз територіальній цілісності, незалежності та безпеці, зокрема збирає факти для визначення підстав імовірного застосування ст. 4 Північноатлантичного договору.

У ніч проти 16 листопада МЗС Польщі заявило, що "о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща".

Президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що поки не має інформації про походження ракети, яка впала в Пшеводуві.

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