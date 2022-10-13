Як передає Укрінформ, про це повідомляє Public Radio Of Armenia.

"Що відбувається на кордоні останні два роки: 5000 російських солдатів нібито там, щоб гарантувати цілісність кордону, але росіяни використали цей конфлікт, який тривав кілька століть, зіграли в гру Азербайджану за участю Туреччини та повернулися, щоб послабити Вірменію, яка колись була близькою їм країною", - сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що ціллю російської влади є подальша дестабілізація в регіоні та світі.

"Бачите, що відбувається? Це спроба Росії дестабілізувати ситуацію. Вона хоче створити безлад на Кавказі, щоб дестабілізувати всіх нас", - додав Макрон.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН.

5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду.

11 жовтня стало відомо, що Грузія, Азербайджан та Туреччина вирішили скоординувати армії для проведення спецоперацій: військові трьох країн проводять військові навчання.

У столиці Казахстану з ініціативи російської сторони 14 жовтня планується проведення тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії.

13 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном.

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