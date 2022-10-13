Макрон звинуватив Росію в розпалюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном
Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив РФ у розпалюванні військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, аби більше дестабілізувати світ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Public Radio Of Armenia.
"Що відбувається на кордоні останні два роки: 5000 російських солдатів нібито там, щоб гарантувати цілісність кордону, але росіяни використали цей конфлікт, який тривав кілька століть, зіграли в гру Азербайджану за участю Туреччини та повернулися, щоб послабити Вірменію, яка колись була близькою їм країною", - сказав Макрон.
Президент Франції зазначив, що ціллю російської влади є подальша дестабілізація в регіоні та світі.
"Бачите, що відбувається? Це спроба Росії дестабілізувати ситуацію. Вона хоче створити безлад на Кавказі, щоб дестабілізувати всіх нас", - додав Макрон.
- 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.
- Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН.
- 5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду.
- 11 жовтня стало відомо, що Грузія, Азербайджан та Туреччина вирішили скоординувати армії для проведення спецоперацій: військові трьох країн проводять військові навчання.
- У столиці Казахстану з ініціативи російської сторони 14 жовтня планується проведення тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії.
- 13 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном.
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