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Війна з Росією: хроніка
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Маск посварився з Каспаровим через критику його "мирного плану" закінчення війни в Україні

25 жовтня, 2022 вiвторок
05:38
війна з Росією Ілон Маск

Ілон Маск назвав недоумком відомого шахіста та російського опозиціонера Гаррі Каспарова за критику свого "мирного плану"

Про це свідчить їх переписка у твітері.

Спочатку Гаррі Каспаров засудив так званий мирний план мільярдера щодо України:

"Україна платить величезна ціну. Тож чому люди, які сидять у комфорті своїх особняків у Кремнієвій долині мають розповідати Україні, як вести свої власні справи. Це моральний ідіотизм і геополітична сліпота".

Маск вирішив прокоментувати заяву Каспарова:

"Хоча це правда, що Каспаров майже так само добре грає в шахи, як мій iPhone, в іншому він ідіот".

А нижче додав:

"В мене навіть будинку немає, не кажучи вже про "особняк", ти, дурнику".

"The cost is huge but Ukraine is paying this cost. So why are people sitting in the comfort of their mansions in Silicon Valley telling Ukraine how to conduct their own affairs," says @Kasparov63 of @elonmusk. "It's moral idiocy and geopolitical blindness." pic.twitter.com/Iz2wnU2uDC

— Squawk Box (@SquawkCNBC) October 24, 202
  • Нагадаємо, 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.
  • Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.
  • 6 жовтня Маск продовжив робити скандальні заяви про Україну, зазначивши, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік.
  • 14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.
  • 15 жовтня у Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою. Там зазначають, що ведуть перемовини не лише зі SpaceX, але й іншими компаніями супутникового зв'язку. Згодом Маск підтвердив, що продовжить безкоштовно фінансувати уряд України.
  • 24 жовтня Маск заявив, що не залежно від згоди Пентагону фінансувати Starlink в Україні, він пообіцяв очільнику Мінцифри Федорову, що SpaceX не відключить своєї послуги.

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Світ
Ілон Маск
переговори з РФ
війна з Україною
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