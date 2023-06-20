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"Ми не реагуємо, ми діємо": миротворці НАТО застерегли від нових актів насильства в Косово

20 червня, 2023 вiвторок
05:37
Світ миротворча місія НАТО, Косово, 29 грудня 2022 року

Сили НАТО в Косово готові до "будь-яких ситуацій" і будуть "діяти, а не реагувати", у випадку, якщо в країні знову почнуться масові акти насильства, як це було наприкінці травня

Про це повідомляє Reuters.

Командувач військ НАТО в Косово Анджело Мікеле Ристучча заявив, що миротворці готові зіткнутися з будь-якими обставинами.

"Саме тому ми одержали додаткові сили. Ми не реагуємо, ми діємо", - заявив він.

Також Ристучча додав, що ситуація залишається дуже напруженою, незважаючи на те, що останні дні спостерігається затишшя. Він зазначив, що для цього конфлікту немає військового рішення.

"Єдиний спосіб вирішити цю ситуацію - це політичне рішення, яке ґрунтується на бажанні обох сторін нормалізувати свої відносини. Але спочатку – деескалація", - сказав Ристучча.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні 2023 року зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

14 червня стало відомо, що Європейський Союз призупинив візити високого рівня і фінансову підтримку Косова через ескалацію конфлікту на півночі країни, а 18 червня президент Сербії Александар Вучич заявив, що не бачить сенсу продовжувати діалог із Косовом.

Косово
НАТО
акції протестів
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