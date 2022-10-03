Про це йдеться у спільній заяві Об’єднаних експедиційних сил за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі представники оборонних відомств обмінялися оцінками "кричущих і безвідповідальних атак на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури".

"Об'єднані сили обговорюють заходи безпеки після цього інциденту, зокрема посилення морської присутності та розвідувально-наглядової діяльності. Вони прагнутимуть стримувати подальші подібні дії, знижувати хвилювання союзників і виявляти колективну відданість безпеці і стабільності в регіоні", – йдеться в заяві.

Довідка

Об’єднані експедиційні сили - це військовий формат на чолі зі Сполученим Королівством. Сили можуть складатися, якщо необхідно, з Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

Нагадаємо: 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.

Влада Данії заявила в неділю, 2 жовтня, що в газопроводі "Північний потік - 1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці - 2" також перестав витікати газ.\

Пізніше, у понеділок, 3 жовтня берегова охорона Швеції зафіксувала відновлення витоків газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік - 2"

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