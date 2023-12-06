МОК розгляне можливість участі "нейтральних спортсменів" РФ та Білорусі в Олімпійських іграх 2024

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз 12-го Олімпійського саміту.

"Переважна більшість спортсменів у всьому світі вважають, що атлети не повинні зазнавати санкцій за дії своїх урядів. Суворі умови під час кваліфікаційного процесу мають зберегтися й застосовуватися послідовно в усіх олімпійських видах спорту, в яких дозволено брати участь нейтральним спортсменам", - заявила Терхо.

Чиновники кажуть, що "нейтральні спортсмени" таких федерацій як, наприклад, плавання, скелелазіння чи легкої атлетики можуть вже не встигнути пройти кваліфікацію до Ігор.

МОК заявив, що "участь таких нейтральних індивідуальних спортсменів може відбутися лише за суворих умов", зокрема без гімнів і прапорів, але за винятком командних видів спорту, а також за умови, що вони не підтримували активно конфлікт в Україні.

Зазначається, що система кваліфікації, розроблена міжнародними федераціями, та кількість місць, що виділяються для кожного виду спорту, не будуть змінені.

Засідання виконавчої ради МОК відбудеться 18 січня, та з 19 по 21 березня 2024 року, коли й ухвалять остаточне рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація плавання "після тривалих обговорень" дозволила спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у майбутніх змаганнях з водних видів спорту під нейтральним прапором.