Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт МОК розгляне можливість участі "нейтральних спортсменів" РФ та Білорусі в Олімпійських іграх 2024

МОК розгляне можливість участі "нейтральних спортсменів" РФ та Білорусі в Олімпійських іграх 2024

6 грудня, 2023 середа
02:48
Спорт олімпіада 2024

Голова комісії атлетів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Емма Терхо Олі за підтримки 209 національних олімпійських організацій звернулися до МОК, щоб дозволити "нейтральним" росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 в Парижі

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз 12-го Олімпійського саміту.

"Переважна більшість спортсменів у всьому світі вважають, що атлети не повинні зазнавати санкцій за дії своїх урядів. Суворі умови під час кваліфікаційного процесу мають зберегтися й застосовуватися послідовно в усіх олімпійських видах спорту, в яких дозволено брати участь нейтральним спортсменам", - заявила Терхо.

Чиновники кажуть, що "нейтральні спортсмени" таких федерацій як, наприклад, плавання, скелелазіння чи легкої атлетики можуть вже не встигнути пройти кваліфікацію до Ігор.

МОК заявив, що "участь таких нейтральних індивідуальних спортсменів може відбутися лише за суворих умов", зокрема без гімнів і прапорів, але за винятком командних видів спорту, а також за умови, що вони не підтримували активно конфлікт в Україні.

Зазначається, що система кваліфікації, розроблена міжнародними федераціями, та кількість місць, що виділяються для кожного виду спорту, не будуть змінені.

Засідання виконавчої ради МОК відбудеться 18 січня, та з 19 по 21 березня 2024 року, коли й ухвалять остаточне рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація плавання "після тривалих обговорень" дозволила спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у майбутніх змаганнях з водних видів спорту під нейтральним прапором.

Росія
Білорусь
санкції проти Росії
Олімпіада-2024
Читайте також:
безпілотник, дрон
5 грудня, 2023 вiвторок
У РФ заявили про атаку 41 безпілотника: 15 з них начебто збили над Азовським морем
блокада польсько-українського кордону
5 грудня, 2023 вiвторок
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
Путін
4 грудня, 2023 понедiлок
Журнал Time оприлюднив перелік претендентів на звання "Людина року 2023". Серед них – Путін
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 грудня
03:09
Посол США в Угорщині звинуватив країну у "нехтуванні" інтересами союзників по НАТО та зміцнення зв’язків з РФ
02:26
Конгрес США
Держдеп США вважає, що Конгрес ухвалить допомогу Україні. Республіканці наполягають на міграційних вимогах
01:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Незаконна мобілізація, мілітаризація дітей, репресії: у Зеленського розповіли про злочини окупантів у Криму
01:17
Окупанти, ЗАЕС
МАГАТЕ провело ротацію місії на ЗАЕС
00:53
Всеволод Князєв
ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного Суду Князєва, зменшивши заставу
00:22
Авдіївка
"Мисливці за дітьми дісталися Авдіївки": добірка російських фейків за 5 грудня
00:15
Оновлено
ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
2023, вiвторок
5 грудня
23:58
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Яремчук забив перший м'яч за "Валенсію"
23:41
США Україна
Депортація дітей з України: США посилили санкції проти режиму Лукашенка
23:06
Андрій Єрмак
До США прибули Стефанчук, Умєров і Єрмак
22:31
Володимир Зеленський
Говорили про підготовку пілотів на F-16: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Нідерландів
22:12
Ексклюзив
Роман Костенко
Україна поступається у дипломатичній війні: полковник СБУ Костенко про зменшення постачання зброї для ЗСУ
22:05
на фото Володимир Зеленський
У Сенаті США заявили, що Зеленський скасував свій виступ в останній момент
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про світовий рекорд українського снайпера та проблеми масштабування виробництва дронів в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:39
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Сили оборони утримують позиції на лівобережній Херсонщині, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Личина й обставини. Зеленський станцював на граблях Порошенка
19:54
Асканія-Нова
Росіяни незаконно вивезли червонокнижних тварин із заповідника "Асканія-Нова"
19:25
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни
19:13
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію
Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
19:04
На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм
Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 650-го дня війни: воїни ССО знищили ворожий склад боєприпасів і "град"  у Донецьку, а Фінляндія збільшить виробництво важких боєприпасів для України
19:00
Інтерв’ю
Депутатка ЄП Віола фон Крамон
Депутатка ЄП Віола фон Крамон про перспективи України щодо вступу в ЄС і НАТО та чому не можна піддаватися на шантаж Орбана
18:51
Ексклюзив
Польсько-український кордон
"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
18:43
Федір Веніславський
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
18:31
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні
18:29
Ексклюзив
Карта. Херсон_2811
ЗСУ продовжують знищувати логістику ворога на лівому березі Дніпра на Херсонщині, - Братчук
18:22
Кримінал
За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS
18:18
Маріупольський драмтеатр
Росіяни обіцяють рублі за позитивні відео про життя на тимчасово окупованих територіях, - ЦНС
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:46
Військові Національної гвардії України опановують дрони
СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Війна з РФ
Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:20
Джо Байден, Анджей Дуда
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV