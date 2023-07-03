МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції

Про це пише телеканал Imedi.

Зазначається, що це стосується санкцій проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways. За даними каналу, Шульга вже прибув до МЗС країни.

Санкції проти грузинських авіаперевізників

11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.

15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.

21 травня авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти у РФ, персоною нон ґрата на своїх літаках.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 липня, запровадив санкції проти 190 фізичних осіб і 291 компанії, серед яких є підприємства з Грузії, Білорусі та Казахстану. Серед них - засновник грузинської авіакомпанії Georgian Airways LLС Гаїашвілі Тамаз.

2 липня стало відомо, що російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.