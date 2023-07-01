Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Серед компаній, на які Україна наклала нові санкції, є підприємства з Грузії, Білорусі та Казахстану

Серед компаній, на які Україна наклала нові санкції, є підприємства з Грузії, Білорусі та Казахстану

1 липня, 2023 субота
20:51
Економіка Georgian Airways

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 липня, запровадив санкції 190 фізичних осіб і 291 компанії, серед яких є підприємства з Грузії, Білорусі та Казахстану

Про це йдеться в указі №364/2023, що опублікований на сайті президента.

З  майже 300 російських компаній, під санкції потрапили також шесть білоруських: Рогачовський завод "Діапроєктор", "Зеніт-БєлОМО", "Завод "Оптік", спільне білорусько-німецьке підприємство "Цейсс-БєлОМО", "Науково-виробничого центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі. 

Крім того, підсанкційними стали дві казахстанські компанії. АТ "Тинис" виконує держзамовлення для Міноборони Казахстану, але її продукцію (засоби захисту) також закуповують силові органи Росії. Тоді як ТОВ "ІТС-Астана" є офіційним представником групи заводів зварювального устаткування "ІТС-Урал", провідного російського виробника і постачальника зварювального устаткування і витратних матеріалів, до складу якої входить завод в окупованому Сімферополі. 

Під санкції також потрапив засновник грузинської авіакомпанії Georgian Airways LLС, яка у травні відновила польоти в Росію, Гаїашвілі Тамаз.

Санкції діятимуть упродовж 10 років з моменту їх запровадження. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України. 

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов. Міністерство закордонних справ своєю чергою повинно поінформувати ЄС, США та інші іноземні держави про впровадження санкцій і порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежень.

  • 11 червня Зеленський запровадив санкції проти 178 фізичних осіб, серед яких російські судді, а також українські, які зрадили присягу Україні.
Білорусь
Грузія
Казахстан
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Війна з Росією
Читайте також:
30 червня, 2023 п'ятниця
На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, - командир роти ЗСУ Федоренко
30 червня, 2023 п'ятниця
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
путін, путлер
30 червня, 2023 п'ятниця
Аварія на ЗАЕС чи застосування ядерної зброї стане кінцем режиму Путіна, - майор США у відставці Спенсер
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 липня
21:25
Twitter
Twitter обмежить кількість публікацій на день, які може бачити користувач
21:19
Хижняк став чемпіоном Європейських ігор з боксу
21:17
Україна Японія
Японія передала Україні 430 генераторів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
21:06
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин відчув себе господарем Росії й спробує повторити заколот, - політичний експерт Ейдман
21:05
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили
20:25
F-16
Графіка навчання українських пілотів на F-16 досі немає, - Зеленський
20:16
Король Нідерландів Віллем-Александр
Король Нідерландів перепросив за історичну причетність країни до рабства
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Під недремним оком совка
20:04
Сергій Наєв
Наразі переміщення ПВК Вагнера до Білорусі не зафіксовано, - Наєв
20:01
Ексклюзив
Путін
На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін
20:00
Крим - це Україна
Через перевірку речей черга перед Кримським мостом розтягнулася на 10 км. Чекати доводиться 5 годин
19:59
ДТП_ілюстративне
Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
19:44
на фото: галактика
Телескоп Euclid запустили у космос для дослідження темної енергії Всесвіту
19:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
19:38
зерно, зернова угода
Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту
19:19
ЗСУ
Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ
19:01
Іван Федоров, мер Мелітополя
До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
18:54
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
18:46
Лукашенко
Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
18:42
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба
18:39
Колишній "прокурор Криму" Андрій Фомін
Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
18:36
OPINION
Дана Ярова
Хто заважає прозорій системі тилового забезпечення?
18:30
Шмигаль у США
Зростання тарифів на воду з урядом не погоджувалося й буде переглянуто, - Шмигаль
18:09
Окупанти
На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"
18:04
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
РФ продовжила незаконний арешт кримчанки Леніє Умерової
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
17:40
Обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по прифронтових селах на Запоріжжі: є загиблий та поранені
17:34
Путін
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
17:11
Золота дзиґа
Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів
17:08
Дмитро Кулеба
Не повторюйте помилки Меркель, пустіть Україну в НАТО, - Кулеба звернувся до Німеччини
17:07
Іспанія підтримує вступ України до ЄС та НАТО: Зеленський і Санчес підписали спільну декларацію
17:01
Руслан Ригованов
Виступав на російському телебаченні: Міноборони відсторонило в. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Ригованова
16:51
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" оголосив про звільнення Йовічевіча з посади головного тренера
16:46
ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини
16:39
обстріл Балаклії
Росіяни завдали ударів по Балаклії, четверо людей поранено
16:21
Іспанія виділить для України €55 млн та додатково надасть 4 танки Leopard
16:15
корупція
Поліграф та 15 років з конфіскацією: в Україні буде посилено відповідальність суддів
16:15
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
16:07
OPINION
Євстратій Зоря
Фігурантами справ про колаборантство є тільки священники УПЦ МП
15:46
напад з ножем
У польському Хелмі невідомий напав з ножем на українця, той помер в реанімації, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV