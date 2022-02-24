МЗС України почала процедуру розриву дипломатичних відносин з Росією

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



"Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ України про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією. На доручення глави Української держави МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права", - зазначило міністерство.



У МЗС наголосили, що Україна пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ задля знищення України, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.



Згідно із заявою МЗС, російська наступальна операція є нападом на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.



"Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в‘язнів", - додало відомство.



МЗС України відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.



Консульські установи України на території РФ продовжують працювати в штатному режимі.