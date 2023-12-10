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Ексклюзив

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються оточити ЗСУ з трьох напрямків, - майор запасу НГУ Гетьман

10 грудня, 2023 неділя
10:58
Війна з Росією

Біля Авдіївки росіяни намагаються кліщами оточити ЗСУ з півночі, півдня і сходу, створюючи спроби атакувати штурмами 

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти намагаються проводити військові дії зі сходу через Спартак, атакуючи "в лоб" з двох кліщів. Йдеться про Степове з півночі та намагання вийти на коксохім, Первомайське, Водяне і Опитне з півдня. Це за декілька км від Авдіївки, там менше промислових зон. З тієї сторони вони намагаються такими кліщами оточити з півночі, півдня і сходу. Окупанти намагаються атакувати штурмами", - повідомив він.

За словами Гетьмана, зараз російська армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ.

"Окупантам вже підвезли снаряди з Північної Кореї і вони намагаються активно використовувати реактивні системи залпового вогню. Росіяни намагаються зруйнувати дороги, по яких ми маємо постачати боєкомплекти та все, що необхідне для ведення бойових дій ЗСУ", - повідомив він.

Сьогодні просування в окупантів немає. Лінія фронту динамічна, не стаціонарна і по трохи змінюється. Однак, біля Авдіївки зараз знаходиться 40 тис. російських військовослужбовців, - зазначив майор запасу НГУ.

"Угрупування з 40 тис. військовослужбовців можна назвати армією, воно найбільше по кількості. Це щонайменше в 10 разів переважає кількість нашого гарнізону, який там знаходиться. Але ЗСУ зайняли вдалі позиції та вміло тримають оборону", - додав він.

  • У листопаді військовослужбовець ЗСУ Андрій Сєвер Шишук заявляв, що охорона Авдіївського коксохіму перешкоджала діям ЗСУ.
  • 6 грудня українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій, писав Інститут вивчення війни.
  • 9 грудня офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов поділився інформацією щодо ситуації поблизу Авдіївки. Сили оборони ведуть бої на промзоні, але обставини критичні.
  • 21 листопада начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш повідомляв, що на Коксохімічному заводі залишалося 15 цивільних.
  • 9 грудня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що дванадцятеро людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, були евакуйовані до Покровська на Донеччині.
  • Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, вважає, що для нас оптимально утримувати Авдіївку, бо відхід на 20 км до другої лінії оборони може обвалити весь фронт.
  • Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському і Бахмутському напрямках. 
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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