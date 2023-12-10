На Авдіївському напрямку окупанти намагаються оточити ЗСУ з трьох напрямків, - майор запасу НГУ Гетьман
Біля Авдіївки росіяни намагаються кліщами оточити ЗСУ з півночі, півдня і сходу, створюючи спроби атакувати штурмами
Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти намагаються проводити військові дії зі сходу через Спартак, атакуючи "в лоб" з двох кліщів. Йдеться про Степове з півночі та намагання вийти на коксохім, Первомайське, Водяне і Опитне з півдня. Це за декілька км від Авдіївки, там менше промислових зон. З тієї сторони вони намагаються такими кліщами оточити з півночі, півдня і сходу. Окупанти намагаються атакувати штурмами", - повідомив він.
За словами Гетьмана, зараз російська армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ.
"Окупантам вже підвезли снаряди з Північної Кореї і вони намагаються активно використовувати реактивні системи залпового вогню. Росіяни намагаються зруйнувати дороги, по яких ми маємо постачати боєкомплекти та все, що необхідне для ведення бойових дій ЗСУ", - повідомив він.
Сьогодні просування в окупантів немає. Лінія фронту динамічна, не стаціонарна і по трохи змінюється. Однак, біля Авдіївки зараз знаходиться 40 тис. російських військовослужбовців, - зазначив майор запасу НГУ.
"Угрупування з 40 тис. військовослужбовців можна назвати армією, воно найбільше по кількості. Це щонайменше в 10 разів переважає кількість нашого гарнізону, який там знаходиться. Але ЗСУ зайняли вдалі позиції та вміло тримають оборону", - додав він.
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