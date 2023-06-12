Головні деталі на лінії фронту

Враховуючи побажання Генерального штабу і Міністерства оборони України дотримуватися режиму тиші щодо оцінки контрнаступальних дій, відокремлю лише головні деталі. Насамперед йдеться про те, що ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні на декількох напрямках. Спираючись на офіційні повідомлення і повідомлення від наших бригад, можна говорити про те, що на півдні від Великої Новосілки звільнено від противника кілька населених пунктів: Нескучне, Сторожове, Благодатне, Макарівка. Триває просування українських підрозділів у бік Старомлинівки, що є вкрай важливим напрямком. Мета - просування наших підрозділів з метою зменшення російського коридору, який утримують окупанти на нашій землі.

Другий напрямок, де відбувалися бойові дії, є складнішим - це від Оріхового у напрямку Токмака, де діяла 47-ма бригада. Були відео, пов'язані з тим, як проходили "леопарди" через заміноване поле, а потім ми бачили, як діяли наші підрозділи. У напрямку на Вербове й далі тривають бойові дії. І це говорить про те, що по цих двох напрямках відбувся прорив лінії оборони противника. Передова лінія оборони - це та складна лінія, яка побудована противником далі вглиб нашої території. Поблизу Токмака і за Старомлинівкою починаються багатоскладові компоненти лінії оборони, де є фортифікація, траншеї, "зуби дракона". Але маємо розуміти, що не фортифікація утримує лінію оборони, а бійці, які можуть бути вмотивованими чи невмотивованими. Яка мотивація у російських бійців, ми бачили. Коли одні російські військові знищують тих, хто залишає бойові порядки. Сподіваюсь, що це масова ситуація, і такі вояки будуть обороняти ті лінії оборони, які ворог намагається зараз наситити шляхом перекидання військових частин з Херсонщини на Запорізьку область.

Також є позитивні зміни й на Бахмутському напрямку. Сьогодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав про те, що станом на 12 червня на Бахмутському напрямку Сили оборони пройшли на флангах від 200 до 700 метрів, посунувши ворога.

Нагадаю про те, що у попередні тижні росіян вже посували на флангах, однак вони жорстко упираються. На флангах у зоні Кліщіївки та Берхівки наші війська зараз намагаються потиснути противника, який перекидає резерви та з останніх сил намагається утримувати ці позиції.

Роман Трохимець, військовослужбовець ЗСУ, розповів, що починаючи з зими ворог закріпився саме на цих позиціях. Противник окопався, і вважалося, що взагалі нереально взяти ці позиції. ЗСУ зараз руйнують міф, що росіяни можуть тримати оборону. Українські захисники ламають оборону противника набагато меншими кількостями підрозділів, ніж у росіян. Сили оборони йдуть вперед і зносять ворога, ламаючи хід війни. Хлопці показують: дайте наказ, придумайте план, а ми зробимо дива, і це навіть без західної зброї.

Трохимець розказав, що він снайпер штурмової піхоти, його завданням є прикривати її, коли вона зачищає окопи, також може бути витягування поранених з поля бою, штурм окопів. Багато військових покладаються саме на прикриття снайперів.

За його словами, будь-який росіянин, який сидить в окопі з купою БК є дуже небезпечним, бо стріляє й не збирається здаватися. Але з вагнерівцями було важче воювати через те, що вони не давали атакувати ЗСУ. Вагнерівці весь час намагалися штурмувати, а ЗСУ оборонялися й трошки наступали. Зараз Сили оборони перехопили ініціативу і показують роботу штурмових підрозділів у дії.

Роман додав, що українські воїни є мотивованими та цінують один одного. Хлопці готові ризикувати своїм життям, щоб забирати своїх загиблих і поранених. Українські військові ретельно тренуються до кожної операції, вивчаючи карти, відточуючи на полігонах зачистки ворожих окопів, таким чином зменшуючи втрати особового складу. Дисципліна, вмотивованість та підготовка дають результати.

Чергова "атака" на російський корабель

А далі про інші напрямки протистояння з противником. Цікаво було б розібратися з черговою атакою дронів на російський корабель "Приазов’я" у Чорному морі. У міноборони РФ стверджували, що була атака у кількості шести дронів і всі безпілотники знищені. Про що свідчить ця історія? Про те, що у нас збільшується потенціал для атак на російські кораблі чи росіяни починають створювати якісь фейкові приводи навколо кораблів, які начебто захищають "Турецький" та "Блакитний" потоки у південно-східній частині Чорного моря.

Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій та капітан 1-го рангу запасу ЗСУ, розповів, що охорона цих потоків не є функцією корабля "Приазов'я". У тому районі цей корабель стежив та моніторив дії авіації країн НАТО. Щодо самої історії, то і відео, і фото цих подій – постановка. По-перше, на відео видно, що стрільба відбувається не о 01:30. По-друге, стрільба дійсно ведеться з АК-306, тобто з артилерійської установки, дві з яких розміщені на носовій частині цього корабля. Але, якби була реально бойова ситуація, то не думаю, що було б дозволено у такому ракурсі вести фільмування.

Капітан 1-го рангу запасу зазначив, що таку ж саму зйомку ми бачили на кораблі "Іван Хурс", коли десь хтось вискочив з якогось приміщення і з кормової частини зафільмував нібито наближення дрона.

Експерт Центру оборонних стратегій сказав, що у випадку з кораблем "Приазов'я" у редакційній манері постановчо фільмували, бо це звичайна практична стрільба. Я маю серйозні сумніви стосовно шести дронів, а також того, що цей корабель вночі зміг знищити їх одночасно артустановками АК-306. До того ж ця артустановка немає ніяких радіолокаційних приладів, стрільба ведеться з візирної колонки. А вночі о 01:30 виявити щось дуже і дуже складно, тим більше одночасно шість цілей.

Риженко розказав, що "Приазов'я" зараз наблизився до Туреччини, де він був близько двох тижнів. Нагадаю, що цей корабель супроводжував "Іван Хурс", коли на нього була реальна атака. На північ від турецького узбережжя 1-2 російських кораблі постійно чергують і ведуть розвідку. Наскільки йому відомо, корабель "Приазов'я" залишився приблизно у тій же точці. А інформацію про шість дронів треба ставити під сумнів.

Експерт додав, що, можливо, новина про корабель "Приазов'я" була зроблена як противага підриву греблі Каховської ГЕС, щоб трохи відвести увагу.