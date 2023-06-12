На Херсонщині рівень води за ніч знизився на 64 см, у Миколаєві - на 6 см

Про це повідомили в telegram-каналах очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Ситуація на Херсонщині

"Станом на 09:00 вода почала відходити та вже досягла позначки 3 м 29 см. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень зменшився на 64 см", - зазначив Прокудін.

Він додав, що у підтоплених населених пунктах ситуація залишається без змін. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл: 32 на правому березі та 14 - на лівому. На звільненій території затоплено 3701 будинок.

Він також зазначив, що під час операції з порятунку вдалося врятували 2 743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних людей.

Окрім цього, заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомляла у facebook, що станом на 07:30 рівень води у місті Херсон становив 3,6 м.

Ситуація у Миколаєві

За інформацією від міського голови Олександра Сєнкевича, за ніч рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см, від початку затоплення - на 55 см.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.

Станом на 11 червня рівень води на Херсонщині знизився на 26 сантиметрів і становив 4 метри 19 сантиметрів, а у Миколаєві - 69 см.