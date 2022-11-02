На місці пошкодження "Північного потоку - 1" виявили техногенні кратери глибиною 3-5 м

Про це компанія повідомляє на своєму офіційному сайті.

"За попередніми результатами огляду місця пошкодження, на дні моря на відстані близько 248 м один від одного виявлені техногенні кратери глибиною від 3 до 5 метрів. Ділянка труби між воронками зруйнована, радіус розльоту уламків труби не менше 250 м", – розповідають у компанії та додають, що експерти продовжують аналіз.