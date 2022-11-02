На місці пошкодження "Північного потоку - 1" виявили техногенні кратери глибиною 3-5 м
Компанія Nord Stream AG завершила початковий збір даних на місці пошкодження першої нитки газопроводу у винятковій економічній зоні Швеції
Про це компанія повідомляє на своєму офіційному сайті.
"За попередніми результатами огляду місця пошкодження, на дні моря на відстані близько 248 м один від одного виявлені техногенні кратери глибиною від 3 до 5 метрів. Ділянка труби між воронками зруйнована, радіус розльоту уламків труби не менше 250 м", – розповідають у компанії та додають, що експерти продовжують аналіз.
- Нагадаємо, 26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.
- 1 жовтня повідомили про те, що тиск у трубі стабілізували. Також стало відомо про те, що витоки газу припинилися з обох газопроводів.
- 3 жовтня повторні витоки газу з "Північного потоку -2" зафіксувала берегова охорона Швеції. Уже 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.
- 5 жовтня Росія висловила сподівання, що її долучать до розслідування вибухів на газопроводі.
- Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
- 10 жовтня своє розслідування також розпочала Німеччина.
- 14 жовтня стало відомо, що Швеція, Данія та Німеччина не створюватимуть спільну слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі "Північний потік".
- Проте 28 жовтня Швеція вирішила додатково обстежити місця витоків на "Північному потоці".
- Тим часом 29 жовтня 2022 року, російське Міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".
- На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру
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