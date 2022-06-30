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Головна війна з Росією На Міжнародній конференції під час виступу представника РФ українська делегація атомників покинула залу

На Міжнародній конференції під час виступу представника РФ українська делегація атомників покинула залу

30 червня, 2022 четвер
14:16
війна з Росією МАГАТЕ

У Відні, під час конференції організованій МАГАТЕ, українська делегація атомників покинула залу, коли виступ почав представник РФ

Про це інформує у телеграмі Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом".

"З 27 червня у м. Відень (Австрія) триває Сьома нарада договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організована МАГАТЕ.

Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій", - йдеться в повідомленні. 

В Енергоатомі наголосили, саме тому, коли свій виступ почав росіянин, всі присутні на заході атомники з України на чолі з Головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента ДП "НАЕК Енергоатом" Олександром Моциком покинули залу засідань.

  • На Запорізькій атомній електростанції рашисти силою змушують робітників осушити охолоджувальні басейни. 29 червня окупанти побили водолаза Андрія Гончарука.
  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.
  • У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.
  • 9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ "дедалі більше стурбовано складними умовами, в яких стикається персонал" Запорізької АЕС.
  • МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.
  • Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.
  • Відзначимо, що Енергоатом критикує намір Гроссі приїхати на Запорізьку АЕС, вважаючи, що таким чином він легітимізує російську окупацію АЕС.
  • 22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС і це набуває катастрофічних масштабів.
  • Станом на 26 червня біля ЗАЕС росіяни укріплювали окопи та розміщували реактивні системи залпового вогню.

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Світ
Росія
окупанти
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