На Міжнародній конференції під час виступу представника РФ українська делегація атомників покинула залу
У Відні, під час конференції організованій МАГАТЕ, українська делегація атомників покинула залу, коли виступ почав представник РФ
Про це інформує у телеграмі Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом".
"З 27 червня у м. Відень (Австрія) триває Сьома нарада договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організована МАГАТЕ.
Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій", - йдеться в повідомленні.
В Енергоатомі наголосили, саме тому, коли свій виступ почав росіянин, всі присутні на заході атомники з України на чолі з Головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента ДП "НАЕК Енергоатом" Олександром Моциком покинули залу засідань.
- На Запорізькій атомній електростанції рашисти силою змушують робітників осушити охолоджувальні басейни. 29 червня окупанти побили водолаза Андрія Гончарука.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.
- У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.
- 9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.
- Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ "дедалі більше стурбовано складними умовами, в яких стикається персонал" Запорізької АЕС.
- МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.
- Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.
- Відзначимо, що Енергоатом критикує намір Гроссі приїхати на Запорізьку АЕС, вважаючи, що таким чином він легітимізує російську окупацію АЕС.
- 22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС і це набуває катастрофічних масштабів.
- Станом на 26 червня біля ЗАЕС росіяни укріплювали окопи та розміщували реактивні системи залпового вогню.
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