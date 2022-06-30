Про це інформує у телеграмі Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом".

"З 27 червня у м. Відень (Австрія) триває Сьома нарада договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організована МАГАТЕ.

Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, саме тому, коли свій виступ почав росіянин, всі присутні на заході атомники з України на чолі з Головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента ДП "НАЕК Енергоатом" Олександром Моциком покинули залу засідань.