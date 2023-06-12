Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Дуже сумно, тому що на лівобережжі окупованої Херсонщини готують депортацію людей, нікого не випускають, стріляють у спину тим, хто намагається вивезти постраждалих від повені. Відбувається геноцид на лівобережжі та й взагалі екоцид області. Треба розголошувати це по всьому світу, робити все, що тільки можна, бо продовжують гинути люди. Те, що загиблі люди плавають у річці – це правда. Я спілкуюся з людьми з населених пунктів Олешки, Гола Пристань, Кардашинка. І те, що у Кардашинці окупанти сказали, що або люди беруть російські паспорти і їх вивозять, або будуть розстріляні – це правда. Там вже нема чого їсти й туди ніхто не буде везти їжу. Нашим волонтерам не можна туди заїжджати, а ті, хто взявся допомагати, вони ходять під зброєю й у будь-яку хвилину їх можуть розстріляти", - розказала депутатка Херсонської міської ради.

Оксана Погомій додала, що люди самоорганізувалися і діляться один з одним речами.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.

11 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що рівень затоплення на Херсонщині та Миколаївщині продовжує знижуватися