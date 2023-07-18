Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

Підписано два контракти, умовами яких передбачено постачання великої кількості бойових і навчальних боєприпасів для артилерійських сил загальною вартістю близько 1,3 млрд євро.

За повідомленням концерну, обсяг нового рамкового контракту на постачання 155 мм артилерійських боєприпасів становить близько 1,2 млрд євро.

"Крім того, бундесвер розширив чинний рамковий контракт на артилерійські снаряди DM121. На додаток до вищезазначеної рамкової угоди, це передбачає обсяг замовлення близько 137 млн євро брутто. Таким чином, чинна рамкова угода збільшується зі 109 млн євро до загальної суми 246 млн євро", - розповіли в компанії.

Як Німеччина допомагає Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

7 липня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги, який серед іншого містить інженерну техніку та засоби боротьби з дронами.

На саміті НАТО 11 липня ФРН оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійдуть пускові установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння.