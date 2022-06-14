Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що Німеччина підтримає Україну, – Зеленський
Володимир Зеленський вважає, що канцлер Німеччини Шольц і його уряд мають не балансувати між Україною і відносинами з РФ, а обрати для себе, хто в пріоритеті
Про це президент України сказав у інтерв'ю ZDF.
Зеленський зазначив, що чекає на візит Шольца в Київ, від якого сподівається запевнень у військовій підтримці Німеччини, а також підтримці нашої країну на її шляху до членства в Європейському Союзі. Крім того, під час цього візиту, за словами українського президента, з канцлером Шольцом могли б обговорити безпекові, фінансові та санкційні питання.
"Я б уточнив одну важливу річ – нам потрібно від канцлера Шольца впевненість в тому, що вони підтримають Україну. Він і його уряд повинен сам для себе обрати не бути балансом між Україною і відносинами з Російською Федерацією, а обрати для себе, хто в пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це зробив, а для керівництва це завжди складно, тому що багато різних викликів. Я це розумію. Але тим не менш я дуже на це розраховую", – додав Зеленський.
Відповідаючи на запитання про те, чому його відносини з Шольцом є складними, Зеленський зауважив, що відносини між народом України й Німеччини є прекрасними, а між керівництвом країн – "непоганими", проте присутній певний скепсис.
"Думаю, що є деякий скепсис у відносинах між керівництвом Німеччини та України. Я не вважаю, що цей скепсис приніс саме Олаф Шольц. Я не вважаю, що це щось нове. Звичайно у нас, я вважаю, прекрасні відносини між народами і дуже непогані відносини між керівництвом, але цей скепсис щодо нас особливо це проявляється у питанні щодо майбутнього членства в Європейському Союзі або НАТО. Весь цей скепсис був ще до пана Шольца. На жаль, було таке ставлення. І я вірю, що це ставлення виправиться. Тому маємо те, що ми маємо у цьому питанні", – сказав він.
- У згаданому інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, що Україна готувалася до російського вторгнення, але попередити його завадила відсутність належного озброєння та превентивних санкцій проти РФ. А також заявив, що Україна не має наміру йти на територіальні поступки Росії заради миру.
- 13 червня видання La Stampa повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі мають приїхати до Києва 16 червня. Проте того ж 13 червня уряд Німеччини відмовився підтвердити візит канцлера Олафа Шольца у Київ з Макроном та Драгі.
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