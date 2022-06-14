Нам потрібна від канцлера Шольца впевненість у тому, що Німеччина підтримає Україну, – Зеленський

Про це президент України сказав у інтерв'ю ZDF.

Зеленський зазначив, що чекає на візит Шольца в Київ, від якого сподівається запевнень у військовій підтримці Німеччини, а також підтримці нашої країну на її шляху до членства в Європейському Союзі. Крім того, під час цього візиту, за словами українського президента, з канцлером Шольцом могли б обговорити безпекові, фінансові та санкційні питання.

"Я б уточнив одну важливу річ – нам потрібно від канцлера Шольца впевненість в тому, що вони підтримають Україну. Він і його уряд повинен сам для себе обрати не бути балансом між Україною і відносинами з Російською Федерацією, а обрати для себе, хто в пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це зробив, а для керівництва це завжди складно, тому що багато різних викликів. Я це розумію. Але тим не менш я дуже на це розраховую", – додав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, чому його відносини з Шольцом є складними, Зеленський зауважив, що відносини між народом України й Німеччини є прекрасними, а між керівництвом країн – "непоганими", проте присутній певний скепсис.

"Думаю, що є деякий скепсис у відносинах між керівництвом Німеччини та України. Я не вважаю, що цей скепсис приніс саме Олаф Шольц. Я не вважаю, що це щось нове. Звичайно у нас, я вважаю, прекрасні відносини між народами і дуже непогані відносини між керівництвом, але цей скепсис щодо нас особливо це проявляється у питанні щодо майбутнього членства в Європейському Союзі або НАТО. Весь цей скепсис був ще до пана Шольца. На жаль, було таке ставлення. І я вірю, що це ставлення виправиться. Тому маємо те, що ми маємо у цьому питанні", – сказав він.

У згаданому інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, що Україна готувалася до російського вторгнення, але попередити його завадила відсутність належного озброєння та превентивних санкцій проти РФ. А також заявив, що Україна не має наміру йти на територіальні поступки Росії заради миру.

13 червня видання La Stampa повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі мають приїхати до Києва 16 червня. Проте того ж 13 червня уряд Німеччини відмовився підтвердити візит канцлера Олафа Шольца у Київ з Макроном та Драгі.

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