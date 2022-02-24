"Настрій бойовий, усі накази виконуються": Бутусов повідомив про активні бої на лінії розмежування в зоні ООС
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Росія веде активні бойові дії на лінії розмежування в зоні проведення Операції об'єднаних сил
Про це Бутусов написав у Facebook.
"Активні бойові дії йдуть на Донбасі. Російські війська атакують місто Щастя Луганськоі області. Украінські війська накривають вогнем атакуючі підрозділи противника, управління військами зберігається. Противник намагається форсувати Сіверський Донець та вийти на оперативний простір в районі Лобачево. Росія намагається знищити нашу військову інфраструктуру, та примусити Україну здати Донбас та капітулювати. Я находжусь на Донбасі і бачу, як наші воїни ведуть бойову роботу. Працюють усі наші сили. Настрій бойовий, усі накази командування виконуються", - написав Бутусов.
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Водночас журналіст розповів про ракетні та авіаудари по низці військових об'єктів і спростував повідомлення про нібито висадку десанту в Одесі та Маріуполі, а також зазначив, на Харків наземні сили РФ станом на 7:30 не наступали.
"Обстановка на 7.30. Росія завдала ракетні та авіаційні удари по радарах та зенітно-ракетних комплексах ППО, авіабазах, складах боєприпасів бригад сухопутних військ.
Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилась. Обидва порти під контролем України. На північних кордонах атаковані військові частини та прикордонні пости. Але наступу наземних сил на Харків не відбувається. На кримському напрямку активність противника була відбита вогнем ЗСУ. Наразі наступу там нема", - написав Бутусов.
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