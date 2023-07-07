Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Навіть за найгіршого сценарію на ЗАЕС радіологічної небезпеки для населення не буде, - Американське ядерне товариство

Навіть за найгіршого сценарію на ЗАЕС радіологічної небезпеки для населення не буде, - Американське ядерне товариство

7 липня, 2023 п'ятниця
12:53
Війна з Росією радіація

У Американському ядерному товаристві вважають, що навіть найгірший сценарій на Запорізькій АЕС не становитиме радіологічної небезпеки для населення

Про це заявили в Американському ядерному агенстві, пише Енергоатом.

Зазначається, що американські експерти розглянули найгірші випадки на ЗАЕС, у тому числі бомбардування та навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива, але ситуації, яка може призвести до наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією, вони не передбачають.

"Шість реакторів ЗАЕС були зупинені понад десять місяців і вони вже не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид. ЗАЕС розроблена таким чином, щоб протистояти природним і техногенним небезпекам. Товсті залізобетонні захисні конструкції захищають активні зони реакторів і призначені для захисту будь-яких радіоактивних матеріалів від впливу навколишнього середовища", – йдеться у повідомленні.

У малоймовірному випадку, якщо порушуються структури безпеки, будь-який можливий випадок викиду радіоактивного матеріалу буде обмежений зоною, що непосредствено оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння між ЗАЕС і "Чорнобилем" або "Фукусімою" є неточним і може ввести в оману.

Також Американське ядерне товариство наголосило, що інспекторам МАГАТЕ необхідно надати негайний безперешкодний доступ до всіх зон окупованої атомної електростанції.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. А вже 2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України. Тоді ж гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені". Згодом з'явилися супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів. Про мінування саме цього енергоблока раніше повідомляв Генштаб.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

7 липня США в ОБСЄ закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором".

Також 7 липня стало відомо, що місія МАГАТЕ отримала можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької АЕС, крім даху, проте жодних ознак вибухівки не виявила.

Україна
окуповані території
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
Світ про Україну
Читайте також:
7 липня, 2023 п'ятниця
Гроза на Київщині: у Борисполі руйнування, а жителі передмістя столиці масово скаржаться на зіпсовану техніку
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 липня, 2023 середа
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
пшениця зерно
6 липня, 2023 четвер
"Чорне зерно": в Україні розслідують діяльність сотень компаній, які продавали продукцію на мільйони євро в ЄС
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 липня
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Лише 2 млн тонн у червні. Як Росія блокує "зернову угоду"
14:05
ВАКС
ВАКС оголосив вирок комерційному директору Павлоградського хімзаводу Валерію Кирилову
14:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:00
Володимир Зеленський
Зеленський після Чехії відвідає Словаччину: обговорить саміт НАТО та підтримку України
13:57
сильний вітер
Пориви вітру можуть аж до шторму: Наталка Діденко про погоду на 8 та 9 липня
13:52
відключення електроенергії
ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності в системі
13:52
обмін полоненими 6 травня
Лубінець: Україна за час повномасштабної війни повернула з російського полону 2 576 громадян, з яких 144 - цивільні
13:39
Артем Чех
Письменник і воїн ЗСУ Артем Чех: Думаю, зараз суспільство не готове читати книжки про війну
13:39
Партнерський матеріал
"Бідний, але сексуальний": як Берлін перетворився на одну з найпопулярніших європейських столиць
13:22
Маріуполь загиблі
За 500 днів повномасштабної війни в Україні загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років на сході, - ООН
13:12
Nordwind Airlines
Керівникам авіакомпаній "Росія" та Nordwind Airlines загрожує до 9 років за польоти в Крим
13:04
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини виступила проти надання Штатами касетних боєприпасів Україні
13:00
на фото: Віктор Талько
Дозволив росіянам використовувати підвальне приміщення храму як катівню: проти клірика з Київщини відкрили кримінальне провадження
12:36
Оновлено
Чехія передасть Україні ударні вертольоти й великокаліберні боєприпаси
12:35
В Укренерго заявили про рекордне споживання електроенергії 6 липня
12:29
вибух росія
У Самарській області РФ стався вибух на заводі: є загиблі
12:26
Телескоп Вебба виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру
Телескоп Вебба виявив найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру
12:22
медичний канабіс
МОЗ підтримує легалізацію медичного канабісу в Україні, – Кузін
12:16
Литва, заходи контролю на кордоні
Литва запровадила заходи контролю на кордоні перед самітом НАТО
12:09
Рафаель Маріано Гроссі
Місія МАГАТЕ оглянула охолоджувальні ставки та ще кілька об'єктів на ЗАЕС, не бачимо жодних ознак вибухівки, - Гроссі
12:07
Київавтодор
Працівнику Київавтодору повідомили про підозру у завданні збитків у майже 2 млн грн
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден погодив надання касетних боєприпасів Україні, Зеленський говоритиме про зернову угоду з Ердоганом. Акценти світових ЗМІ 7 липня
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Ще раз про англійську у кіно
11:57
школа
На Харківщині повернуться до очного навчання в освітніх закладах, де є укриття
11:49
Ілюстративне фото
ЗСУ роблять неможливе, але диво української стійкості потребує більшого озброєння, – Данілов
11:49
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 липня: євро здорожчав
11:40
Потяг
Укрзалізниця видовжила маршрут з Херсона до Києва
11:40
Оновлено
вітер
Наслідки негоди в Україні: без світла залишилися 710 населених пунктів
11:32
алкоголь, отруення
На Одещині від отруєння сурогатним алкоголем померли 4 людини, 7 постраждали: поліція затримала реалізаторку
11:30
Tesla
Tesla почала звільняти працівників з виробництва акумуляторів на заводі в Шанхаї
11:28
крилата ракта "Калібр"
"Ворог поводиться нервово": Гуменюк розповіла про ситуацію з ракетоносіями РФ у Чорному морі
11:23
Ексклюзив
Вадим Денисенко
У РФ для підняття ставок залишилася тільки ЗАЕС, - Денисенко
11:09
Затримання агента ФСБ
Влаштувався до оборонного заводу й збирав інформацію про ремонт військової техніки: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
10:56
Впродовж червня українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків
10:55
Київська прем’єра "Міста та їхні герої"
Про трансформацію українців у героїв: у Києві презентували фільм, який покажуть у Парижі та Берліні
10:48
Київська ГЕС
"Алгоритм дій повністю відпрацьовано": в поліції розповіли про заходи безпеки для Київської ГЕС
10:47
Доступні ліки
Програму "Доступні ліки" розширять до осені: у список потраплять препарати для знеболення і тест-смужки для інсулінозалежних
10:43
Череватий: Сили оборони просунулися більш ніж на кілометр у напрямку Бахмута
10:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїльська армія уперше застосувала дрони-камікадзе "Маоз" вітчизняного виробництва
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Один касетний боєприпас заміняє 10–15 звичайних, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV