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Найімовірніший сценарій на ЗАЕС - не радіаційна аварія, а завдання максимальної економічної шкоди Україні, - експерт з атомної енергетики

10 липня, 2023 понедiлок
13:28
Війна з Росією Запорізька АЕС

Людвіг Литвинський, експерт з атомної енергетики, вважає, що теракт на ЗАЕС не матиме глобальних наслідків, але зменшить на 25% енергогенеруючих потужностей України

Таку думку він висловив в етері Еспресо. 

"Те, що відбувається на ЗАЕС, не залишає без змін небезпеку навколо станції. На мою думку, найбільш ймовірний сценарій – це не радіаційна аварія, а завдання максимальної економічної шкоди Україні при "жесті доброї волі" ворога, до якої він зараз готується. Підрив окупантами сховища відпрацьованого палива не матиме глобальних наслідків. Забруднення відбудеться лише поблизу самого сховища. У найгіршому випадку зачепить місто-супутник Енергодар. Однак, це не є метою противника, бо ні якої військової переваги подібні дії йому не дадуть", – зауважив експерт з атомної енергетики. 

Людвіг Литвинський додав, що саме завдання економічної шкоди Україні й буде головною метою загарбників, оскільки саме це вони здійснюють протягом року, намагаючись вивести з ладу якомога більше енергогенеруючих потужностей на території України.

"Дійсно небезпека є і зберігається – виведення з ладу декількох або всіх енергоблоків на ЗАЕС. Сподіваюся, що до радіаційних наслідків це не призведе. Скоріше за все, з ладу будуть виведені електрообладнання, турбінний цех та інше. Принципово це можна компенсувати з точки зору радіаційної аварії, а от компенсувати 25% генеруючих потужностей України буде значно складніше", – зазначив Литвинський.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. А вже 2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України. Тоді ж гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені". Згодом з'явилися супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, що зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів. Про мінування саме цього енергоблока раніше повідомляв Генштаб.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

7 липня США в ОБСЄ закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором".

Також 7 липня стало відомо, що місія МАГАТЕ отримала можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької АЕС, крім даху, проте жодних ознак вибухівки не виявила.

8 липня стало відомо, що на територію окупованої ЗАЕС 6 липня прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

Натомість українська розвідка зазначала, що окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції. Встановлюють вибухові речовини та мінно-вибухові загородження.

10 липня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованій Запорізькій області російські загарбники почали мінувати критичну інфраструктуру. За його інформацією, на Запорізькій АЕС в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження. 

Відео
Економіка
Енергодар
атомна енергетика
Запорізька АЕС
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