Небилиці Медведчука - це атака на верховенство права, - нардеп Синютка

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Вже був Деркач, був Портнов, сьогодні Медведчук, завтра ще Путіна попросять, щоб він свідчив проти Порошенка. На такі дії є дуже проста відповідь, що це атака на Порошенка. І зрозуміло тому, що Порошенко сьогодні невигідний Кремлю і, мабуть, багатьом у середині України. Але зараз є набагато глобальніша річ, про це говорить "Європейська солідарність" щодо членства України у Європейському Союзі та НАТО. В червні це буде вирішуватися на саміті ЄС і є можливість отримати Україні план дій по членству в НАТО" – зауважив народний депутат України.



Олег Синютка припустив, що події з Медведчуком – це друга серія після відключення каналів "Еспресо", "Прямого" та "5-го" від цифрового мовлення, яка є атакою на свободу слова, тобто такий перелік подій говорить про можливу підготовку до виборів.



"Небилиці Медведчука – це атака на верховенство права. Верховенство права та свобода слова – це базові засади, без яких Україну ніколи не приймуть у Євросоюз і НАТО. І коли ми це все бачимо, у мене виникає запитання: Чому у цей час атакують ці напрямки, щоб дати вже сьогодні можливість Європейському Союзу сумніватися у необхідності вступу України в ЄС і НАТО? Це дуже небезпечна політика, дуже небезпечні прецеденти. Тому я б закликав цих людей, що розкручують подібну тематику, якщо хочете порахуватися з Порошенком, у вас буде час після війни"- зазначив нардеп.



Синютка підкреслив, що сьогодні ми не маємо право атакувати такі базові засади, як верховенство права та свобода слова, аби Україна отримала статус кандидата члена ЄС і план дій у НАТО.

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