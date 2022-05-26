Небилиці Медведчука - це атака на верховенство права, - нардеп Синютка
Олег Синютка, народний депутат України вважає, що під час війни ми не маємо право атакувати базові засади такі, як свобода слова та верховенство права, щоб не дати Євросоюзу сумніватися у необхідності вступу України до ЄС і НАТО
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Вже був Деркач, був Портнов, сьогодні Медведчук, завтра ще Путіна попросять, щоб він свідчив проти Порошенка. На такі дії є дуже проста відповідь, що це атака на Порошенка. І зрозуміло тому, що Порошенко сьогодні невигідний Кремлю і, мабуть, багатьом у середині України. Але зараз є набагато глобальніша річ, про це говорить "Європейська солідарність" щодо членства України у Європейському Союзі та НАТО. В червні це буде вирішуватися на саміті ЄС і є можливість отримати Україні план дій по членству в НАТО" – зауважив народний депутат України.
Олег Синютка припустив, що події з Медведчуком – це друга серія після відключення каналів "Еспресо", "Прямого" та "5-го" від цифрового мовлення, яка є атакою на свободу слова, тобто такий перелік подій говорить про можливу підготовку до виборів.
"Небилиці Медведчука – це атака на верховенство права. Верховенство права та свобода слова – це базові засади, без яких Україну ніколи не приймуть у Євросоюз і НАТО. І коли ми це все бачимо, у мене виникає запитання: Чому у цей час атакують ці напрямки, щоб дати вже сьогодні можливість Європейському Союзу сумніватися у необхідності вступу України в ЄС і НАТО? Це дуже небезпечна політика, дуже небезпечні прецеденти. Тому я б закликав цих людей, що розкручують подібну тематику, якщо хочете порахуватися з Порошенком, у вас буде час після війни"- зазначив нардеп.
Синютка підкреслив, що сьогодні ми не маємо право атакувати такі базові засади, як верховенство права та свобода слова, аби Україна отримала статус кандидата члена ЄС і план дій у НАТО.
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