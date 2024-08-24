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Головна Спорт Харлан з памʼятним знаком СБУ, а Ломаченко проти заборони РПЦ: огляд новин українського спорту за 18-23 серпня
Огляд

Харлан з памʼятним знаком СБУ, а Ломаченко проти заборони РПЦ: огляд новин українського спорту за 18-23 серпня

Влад Дідусь
24 серпня, 2024 субота
17:02
Спорт Василь Ломаченко

З 18 по 23 серпня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: фехтувальниця Ольга Харлан отримала нагороду від очільника СБУ Василя Малюка, а Василь Ломаченко виступив проти заборони РПЦ в Україні

Зміст

Ломаченко висловився щодо заборони діяльності РПЦ в Україні

На тижні Василь Ломаченко продемонстрував свою позицію щодо законопроєкту №8371, який передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

"Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися… Мир усім", – написав Ломаченко перед голосуванням.

Вже після голосування боксер опублікував новий допис з більш різкими словами.

"Безбожники думають, що перемогли. Не обманюйте себе. Неможливо висміяти чи обманути Бога, його церкву і його служителів. Кожному у свій час Бог віддасть кожному згідно з ділами його", - написав боксер.

Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Колишній тренер "Шахтаря" і "Зорі" знайшов роботу у нижчій лізі України

Нідерландський Патрік ван Леувен і харківський "Металіст 1925" підписали контракт на три сезони – до літа 2027 року.

Перед іноземним фахівцем стоїть завдання повернути "Металіст 1925" в УПЛ, адже цьогоріч харківʼяни вилетіли у першу лігу. 

До цього ван Леувен працював в Україні у двох інших клубах - "Зорі" та "Шахтарю".

Патрік ван Леувен

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Стало відомо, де збірна України гратиме домашні матчі у Лізі націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців. Ця зустріч пройде у Празі.

11 жовтня команда Сергія Реброва зустрінеться з Грузією в 3-му турі Ліги націй. "Домашній" матч збірної України пройде у Познані (Польща) на ENEA Stadion.

Ще через 3 дні наша національна команда зіграє з Чехією в польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена". Усі поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України

Фото: Getty Images

Усик назвав найважчий бій у своїй карʼєрі

Український чемпіон Олександр Усик заявив, що вважає бій з Тайсоном Фʼюрі найважчим у карʼєрі.

"Бій з Фʼюрі посідає перше місце за складністю найважчих поєдинків, які я мав. За складністю, напругою та емоціями. Після кожного бою записую результат і свої думки про поєдинок, щоб потім поміркувати над ними у майбутньому. Завжди вважатиму його важким боєм", – сказав Олександр Усик.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Фото: Getty Images

"Динамо" програло "Зальцбургу" у плей-офф Ліги чемпіонів

Номінально домашній матч "Динамо", який проходив у Любліні, закінчився поразкою українців з рахунком 0:2. Голи для "Зальцбурга" зуміли забити Доржелес Нене та Маурітс Чергорд, який реалізував пенальті.

Матч-відповідь пройде 27 серпня в Австрії.

Для потрапляння до основного раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".  

"Динамо"

Фото: Getty Images

Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні

Цього тижня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні.

Наша спортсменка з результатом 1,99 м суттєво випередила австралійок Елеанор Паттерсон (1,96 м) та Ніколу Оліслагерс (1,92 м).

Це вже 17-та перемога у карʼєрі Магучіх на етапах Діамантової ліги та перша після тріумфу на Олімпіаді в Парижі, де спортсменка здобула золото

Ярослава Магучіх

Фото: x.com/WorldAthletics

"Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій

Матч "Кривбас" - "Бетіс" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2. Голи у ворота криворіжців забили Езекʼєль Авіла та Родрі.

Зустріч пройшла у словацькому Кошице та була номінально домашньою для "Кривбасу". Повторний матч відбудеться 29 серпня в Іспанії. Переможець протистояння вийде в основну стадію Ліги конференцій.

"Кривбас" - "Бетіс", Ліга конференцій

Фото: ФК Кривбас

Харлан нагородили пам'ятним знаком СБУ "Хрест пошани"

У пʼятницю, 23 серпня, голова Служби безпеки України Василь Малюк вручив Ользі Харлан пам’ятний знак СБУ "Хрест пошани".

"У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени – усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви – гордість України", - заявив Малюк під час зустрічі з Ольгою Харлан.

В СБУ наголосили, що легендарна українська спортсменка також є співробітницею Національної академії Служби безпеки України.

"Я пишаюся хлопцями й дівчатами, які боронять нашу незалежність. Ми всі надзвичайно вдячні за те, що маємо можливість здобувати спортивні перемоги, коли основну перемогу виборюєте ви, наші воїни – на полі бою", - підкреслила Ольга Харлан.

Василь Малюк і Ольга Харлан

Фото: СБУ

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